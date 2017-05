"​Sunt singurul roman primit de Imparatul Japoniei, din 1940 incoace!"/ "Am redus numarul sinucigasilor in Japonia!" - VIDEOinterviu Constantin Chiriac, presedintele Festivalului de Teatru Sibiu

Am stat langa un vulcan. Da in clocot. Idei ca artificiile. N-are astampar. Ce-i al lui e al lui. Omul a reusit o nebunie in Romania-varza. A adus oameni de teatru, actori in Sibiu, pe care doar Hollywoodul si-i permite, a creat o retea de voluntariat prin care a redus numarul sinucigasilor din Japonia, a pus Sibiul pe harta mondiala. Dar te intrebi ce nu face Chiriac asta? asta da reteta de succes!Sa dai oamenilor miracol si emotie. Asa ca voi incepe asa: Chiriac recita din Eminescu. Stie poezie cat sa recite 3 saptamani. Chestia nu e memoratul. Ci sa-ti intre-n suflet, sa fie una cu ce vrei tu de la tine si de la viata.Lucruri temeinic-organizate. Uite, editia 25, de anul viitor este 80% gata. Nu poti face nimic maret, de pe un an pe altul, pe genunchi. Pe Baryshnikov il urmareste de 9 ani. Cum de l-a urmarit ca un copoi? A urmarit turneele lui, a creat structuri care sunt credibile, Sibiul-festival are credibilitate, a negociat la sange. Si-a facut prieteni.Trebuie sa-i gasesti o pozitionare fata de evenimentele internationale. Romania e un teritoriu mic ca exprimare si credibilitate. Dar daca celebritatea aude de tine de la unul de la altul, aude ca se-ntampla chestii faine, e prinsa, nu-i scapa lui Chiriac. Succesul aduce succes, celebrul aduce celebrii."Noi nu am fost imperiu, nu reprezentam o cultura adevarata, majora." Mostenim niste regrese, asta e. Chiriac nu s-a plans. A intrat intr-un puzzle urias. "Nimic nu se face pe genunchi, cerand. Esti intrebat: Tu ce oferi?"A fost in Japonia. Ca actorul. Coplesit. Dar, istet, a cautat dichisul. Sunt oameni muncitori, nu e coruptie, au de toate, nu mai zic de tehnologie. Cum ii cuceresc? A stat Chiriac in mijloc la Tokio si s-a intrebat. Sa vezi ce i-a nascut mintea! Rata sinuciderii este de 10 oameni pe zi, din care 8 sunt tineri. Ce-ar fi sa dezvolt voluntariatul. In fiecare an, 25 de japonezi din peste 4000 aplicanti, vin la Sibiu. Am reusit sa reduc suicidul in Japonia. Tinerii vin aici, se duc acasa cu alt tonus, uite am un sens, zic ei."Mi-au dat cea mai mare distinctie! Zic nu, e pentru Festival. Bine, atunci iti dam doua decoratii. Si tie si Festivalului.Din 1940 niciun roman n-a intra la Imparat. La Imparat, e totul natural, piatra si lemn. Nu gresie, nu rigips. 2 zile a durat pregatirea mea pentru ceremonie. I-am dat o sticluta de vin, un disc cu Maria Tanase si o carte de bucate romanesti in engleza. Se juca cu ele ca un copil."L-am adus la Sibiu. Cum? El e bun national. Sub protectiea imparatului. Asta inseamna reguli. Nu poate iesi din Japonia daca nu respecta regulile. Castiga 600.000 dolari/zi. "Constantine, eu trebuie sa am banii astia, plus 4 spectacole obligatoriu, o asigurare de 1200000 dolari. Trupa calatoreste cu 3 avioane, ca daca pica unul, cei care raman sa duca traditia mai departe." Si si-a zis, las' ca te aduc eu, Nakamura! 11 milioane de dolari insemna aducerea lui. A trecut timpul. Cum? "Am facut Faust! Cu Purcarete. Peste 150 de oameni, actori, tehnicieni, intr-o cladire de 62 de metri adancime, 15 inaltime cu pod care gliseaza. In 2007. Spectacolul l-am dus la Edinburgh in 2009. Din 79 de cronici, 75 de 5 stele. “Mi-as vinde sufletul, sa-l mai vad!"-scriau englejii. L-am invitat pe japonez. N-a venit! A venit regizorul lui. A ramas uimit! A venit la mine. Am negociat strangerea de fonduri in Japonia. Intr-o saptamana s-a organizat in Tokio aceasta. S-au strans 19 milioane. Au fost presedintii celor mai importante firme din Japonia. Da, pentru ca Nakamura sa vina in Romania!In Sibiu, dar si-n Romania avem un public venit de la tara. Comunismul a mutat taranul la oras. Legat de anotimpuri, sarbatori religioase. Daca e cu job fix, cu zile libere. Ce-i faci? Ii aduci emotia, miracolul. Am adus circul, spectacolul de strada. Eu nu merg pe proiecte-surogat, gen dans in educatie, teatru in educatie. asa e in Occident si asta imbatraneste publicul. unde-i emotia? Cheama omul in strada.