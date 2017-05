IPS Teodosie "sa fie tinut la pastrama"- cere DNA. Haute Culture explica expresia romaneasca

"Pasol na turbinca, Vidma! Si de-acum, nici mai spun lui Dumnezeu despre tine, hoanghina batrana ce esti! Tu si cu Talpa-iadului sunteti potrivita pereche. Imi vine sa va rup cu dintii de bunisoare ce sunteti. Am sa te tin la pastrama, hat si bine! De-acum in turbinca au sa-ti putrezeasca ciolanele. Ha, ha!""Te tin la pastrama"= pus la pastrare, sub paza. Cuvantul "pastrama" vine din turca si greaca si numeste o forma de conservare pe termen lung a carnii de oaie, de capra, de porc, de gasca, prin sarare, afumare si condimentare. Este o deosebire fata de "A face (pe cineva) pastrama = a bate foarte tare (pe cineva), a se face pastrama = a slabi foarte tare, a pune la pastrama = a ucide; a distruge.