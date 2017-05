Experimentul "nemuririi" din Abhazia. VIDEOInterviu cu Alexandru Solomon, regizorul filmului "Ouale lui Tarzan". Sfat: fereste-te de maimuta care casca!

In Abhazia, enclava independenta de langa Rusia, exista un Institut de Cercetare a prelungirii vietii omului folosind maimutele. Aici a ajuns Solomon. Aici, exista un zoo pentru public si o zona "invizibila" a experimentelor. Pe zeci de maimute se experimenteaza droguri farmaceutice, vaccinuri contra tusei magaresti. Maimutoi batrani sunt tratati cu hormoni pentru a verifica prelungirea vietii. Intr-o dimineata, Dom'Profesor, de exemplu, a disparut. Nu se stie unde. Despre moarte se pastreaza discretia.Din cartea lui Boia, "Tinerete fara batranete". Acolo a citit Solomon de existenta unui Institut de cercetare a nemuririi, in fapt, de prelungire a vietii omenesti, folosind maimutele. Din aproape in aproape a gasit ca acest Institut exista in realitate.Avionul pana-n Stambul sau Moscova. Apoi, iar, avionul pana-n Soci. O iei spre granita abhaza. Solomon a mers pe jos, prima oara."Haide, domle, stim ca ne minti, nu te intereseaza maimutele, ci geopolitica, asezarea tancurilor rusesti." Asa a fost intampinat de ministerul adjunct al culturii. Solomon n-a fost crezut. Nimeni nu a realizat ca a filma experimentul pe maimute al Abhaziei inseamna a vorbi despre omul si nimicnicia lui.O natura exotica. Portocala si banana o culegi din copac. Munte-mare. Un oras sfartecat de razboi si-n varful dealului, maimutele in custi, Institutul de cercetare. E acolo sus dintotdeauna, orasul maimutelor, ferit de tantari. O tara independenta, recunoscuta de Rusia, Venezuela, Insulele Nauru si Nicaragua. Vanuatu s-a retras, seful statului a realizat ca nu fusese destul de bine documentat.Foarte tare. Maimutele fac de toate. Este ucigator. "Eternitatea miroase urat".Cusca, generatii de maimute care nu stiu ce-i libertatea. In custi? Sex, mancare si fuga din cusca, din cand in cand. Solomon le-a vazut dosarele. Muray, de exemplu, a devenit statuie a jertfelor maimutesti pe altarul stiintei, a avut 200 de femele si 400 de pui. Exista la dosar. Sa nu crezi?In Abhazia, totul e in capul oamenilor si maimutelor. Oamenii cred ca au castigat toate razboaiele, desi joaca fotbal in sigurul picior ramas dupa razboi. Maimutele au cucerit spatiul, trimise in capsule speciale acolo sus, pe cer.Ce se face in genetica astazi, pare SF. Stiinta are dreptul sa experimenteze, nu? Iar daca sunt fonduri pentru a pleda astfel de idealuri, nu poti sa condamni. Pe oameni ii motiveaza chinul maimutelor. Cati oameni traiesc din chinul altor oameni, nu fac multi din asta un scop in viata?Supraveghetoarea ia maimuta si-o creste acasa pui, cu pisica sa. Maimutele isi abandoneaza puii. Mama Tania ii creste acasa pana la o varsta in care acestia devin puternici, prea puternici pentru mama Tania.In secventa, cercetatoarea priveste maimuta, dar vorbeste cu nepoata sa. Apoi, e blanda cu maimuta si decisa cu nepoata. Intre "Nu te teme, nu-nteapa!" si "Da-mi laba", Solomon a creat o tensiune a omului care traieste patimas desnadejdea.Este straniu, te oglindesti. Sa te feresti insa de maimuta cand casca. Iti arata atunci forta ei. Maxilarele intai, apoi, urmeaza salbaticiunea. Eu am fost si voi fi cea puternica, spune maimuta: Producatorul filmului este HIFILM. Va avea premiera mondiala la TIFF 2017.Intregul interviu in EXCLUSIVITATE Haute Culture este aici. Este un story in sine de ascultat. Talentul lui Solomon de regizor de filme documentare este dublat de cel de povestitor. Ironic, cu talc: