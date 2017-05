„Ouale lui Tarzan”, cel mai recent documentar regizat de Alexandru Solomon, va avea premiera mondiala la TIFF. Interviu Haute Culture cu Solomon, astazi, ora 18

Filmul „Ouale lui Tarzan” al lui Solomon este despre oameni si maimute captive intr-un teritoriu ravasit de razboi si decenii de cruzime. Si unii si altii victimele unor serii de experimente nereusite.„Ouale lui Tarzan”, cel mai recent documentar regizat de Alexandru Solomon, va avea premiera mondiala la Festivalul International de Film Transilvania. Cea de-a XVI-a editie a evenimentului de la Cluj-Napoca se va desfasura in perioada 2-11 iunie 2017. Documentarul va fi proiectat in afara competitiei, in cadrul programului „Zilele filmului romanesc”.