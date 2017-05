Om de Poveste. Rica Decuseara din Videle isi ia pusca. MorningStory Haute Culture

Rica e uscativ, coleric si misofob. Nu sufera pisicile.E vecin cu Gheorghe, posesor de pisoi, cotoi si pui de pisica. In total = 20 de vietati. Decuseara devine deosebit de nervos atunci cand pisoii lui Gheorghe ii invadeaza prispa. Felinele isi fac in pragul casei lui Rica nevoile. Intr-o zi, Rica Decuseara, iese la promenada. Ii iese Gheorghe in cale. In criza de isterie, Decuseara ameninta cu crima: “Gheorghe, daca nu-ti tii pisicile la tine in curte, imi iau pusca”. “Dar cum, Rica, sa-mi impusti pisoii, n-ai inima?”. “Dar ce, tu ai avut?”Mai an, Gheorghe a plantat peri in gradina. Vara, cand Gheorghe pleaca cu nevasta la bulgari, la Nisipurile de Aur, Decuseara ia cateva pere din pomii lui Gheorghe. Le roade cu nevasta. “Eh, n-am si eu dreptul, ca tot sufar de pe urma lui.” Pisicile tot se preling nonsalant in curtea lui Decuseara. Le usuie cu piciorul si vorba: “Piei, a naibii zgatie!” Dar pusca nu si-a luat inca.