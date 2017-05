15 Mai. Ce-i cu ziua asta? Dinescu&"Colierul din bomboane de colivă" deschid Festivalul de Poezie/ Story: Cum a ajuns Mickey Mouse pe buletinul de vot al americanilor

In 1928 Mickey Mouse apare in animatia “Plane Crazy”. Soarecul a fost ales de Ubbe Eert si Walt Disney dupa ce-au inventariat o vaca, o broasca si un caine. Desi era mai slab si mai amarat la inceput cand a fost conceput, Mickey poarta aceleasi haine pe care le purta si acum 70 de ani.Se-ntrece in popularitate cu Mos Craciun si Dumnezeu. Cum a reusit?Dupa esecuri repetate de a iesi in lume, abia in 18 noiembrie 1928 un film cu soarecul “Steamboat Willie” a fost distribuit pe piata. Pe langa caracterul comic al animatiei, filmul avea sunet, ceea ce era mare lucru la vremea aceea, vreme a filmului mut.Dupa numai 4 ani, la cea de-a 5-a editie a premiilor Oscar, Mickey Mouse primeste prima nominalizare, iar tatal sau Walt Disney primeste premiu onorific pentru crearea soarecului. Filme pentru copilul din fiecarePrimul lung-metraj in care apare Mickey Mouse este “Fantasia” – un film dubios si intunecat, alcatuit din segmente de muzica clasica animate cu tot felul de minunatii. Soarecul joaca rolul ucenicului de vrajitor care se joaca cu magia atunci cand stapanul sau se culca. De lene, Mickey aproape ca inunda casa. Este un fragment comic si plin de tensiune, dar din pacate este complet eclipsat de punctul culminant apoteotic cu dansul mortilor pentru Chernabog. De cosmar!. a primit 10 nominalizari la premiile Oscar iar 4 dintre desenele in care apare sunt in top 50 cele mai bune desene animate ale tuturor timpurilor.Apare in mod frecvent pe buletinele de vot ale americanilor care considera ca niciunul din candidatii la presedintie nu merita votat. Asa ca blamul este prezent prin desenul Soarecului cu urechi uriase si 4 degete la mana.