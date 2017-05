Interviu Lucian Boia: Scenariul lui Dragnea intr-o Romanie aproximativ democrata. Seria VIDEO “Boia este Haute Culture” 

Ideologiile si democratia s-au erodat. Asta este motivul pentru care percepem ca democratia nu mai functioneaza. In definitiv, ea este cea mai buna dintre lumile posibile, in ciuda carentelor si chiar institutiilor si mecanismelor interne nu tocmai total democrate. Puterea trebuie tinuta sub observatie continua, asta e formula democratiei. Asa cum se-ntampla in Romania ultimelor luni, cand derapajele democratice ale lui Dragnea si PSD sunt sanctionate in strada. Democratia este un exercitiu continuu, nelinistit, mai ales in conditiile unui Dragnea gata mereu sa triseze intr-o Romanie a democratiei aproximative.