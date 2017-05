​Hauschka, compozitorul lui Lion, nominalizat la Oscar. Pianistul care scoate muzica din boiler si din banda adeziva pusa pe corzile pianului. Interviu exclusivitate Haute Culture

Pot sa aleg ce vreau sa fiu si ce vreau sa fac fara a fi inghesuit intr-un colt

Haute CULTure: Referinta care imi vine in minte este numele obscurului compozitor si violoncelist din Boemia, Vincenz Hauschka... cum ti-ai ales pseudonimul sub care te prezinti in fata publicului si de ce ai simtit nevoia sa iti alegi unul?



Hauschka: Mi-am luat acest nume de scena pentru ca am vrut sa am un nume cu sonoritate Est-Europeana. Am vrut sa folosesc un nume care nu este englezesc, pentru ca am crescut intr-un mediu Pop culture pur englezesc.







La un moment dat insa mi-am dat seama ca in lume exista mult mai multe... dincolo de Anglia si America, exista Orientul, Asia, tarile Nordice, locuri care nu sunt asa de cunoscute, unde traiesc multi oameni frumosi care fac lucruri interesante, pe care nu le stie insa nimeni. Am vrut sa gasesc o cale de a-mi asuma o identitate care sa nu fie, poate, chiar atat de populara. Cand imi auzi numele nu stii daca sunt barbat sau femeie, daca sunt o trupa sau un pianist solo. As putea foarte bine sa-mi folosesc numele adevarat si atunci as fi doar solistul la pian Volker Bertelmann. Mi se pare foarte interesant faptul ca, acum, oamenii imi folosesc numele pentru tot felul de idei. Pot sa aleg ce vreau sa fiu si ce vreau sa fac fara a fi inghesuit intr-un colt.









"Poti folosi metal, capace de sticle, orice fel de material care consideri ca ar merge in combinatie cu corzile. Ideea e sa se schimbe tonul corzii."



Haute CULTure: Instrumentul tau... iesit din comun, mai ales cand il si utilizezi intr-un aranjament asociat cu samplere electronice. Pianul "preparat". Ce este de fapt un pian preparat?



Hauschka: Sunt diferite obiecte sau materiale pe care le poti pune pe corzi sau intre corzi - poti folosi chiar materiale - care inabusa sunetul. Poti folosi metal, capace de sticle, orice fel de material care consideri ca ar merge in combinatie cu corzile. Ideea e sa se schimbe tonul corzii. Nu faci asta cu fiecare coarda. Dar, cand ai chef, poti spune: Nu-mi place nota asta, pot s-o schimb cu ajutorul unui material. Sunt multe posibilitati de a schimba o nota.



Pianul. De la 10 ani



Haute Culture: Acum... sa fac conexiunea intre om si instrument. Am descoperit un mai vechi interviu pe care l-ai dat, in care jurnalista, Rachel Martin, spunea in 2014: ¬The musician Volker Bertelmann doesn¬t play the piano, he plays with the piano¬. De ce pianul si nu, de exemplu, chitara sau trompeta?



Hauschka: Odata, cand aveam noua ani, eram in biserica impreuna cu mama mea si ascultam un batran care canta Chopin la pian.







M-a impresionat foarte tare.



Haute Culture: De ce?



Hauschka: Nu stiu, nu pot sa spun. Dar atunci, in biserica, i-am spus mamei: Vreau sa invat sa cant la pian de la omul asta. Iar ea mi-a spus: Da, dar noi nu avem pian, nu suntem atat de bogati. Da, dar eu vreau sa cant la pian¬. Timp de cateva zile am fost foarte agitat. Dar apoi o matusa de-a mea ne-a daruit un pian de-al ei vechi. Am inceput sa iau lectii de la tipul acela, si am continuat timp de zece ani. Cred ca de atunci nu am incetat sa cant la pian. A devenit o parte importanta din cine sunt eu. Nu stiu de ce m-am oprit la pian, poate ca asa a fost sa fie.







Am stiut din primul moment ca asta vreau sa fac. Am cinci frati, si niciunul din ei n-a avut o asemenea idee sau chemarea spre muzica.



"Problema este ca toata viata e o calatorie in cursul careia iti descoperi slabiciunile si punctele tari"



Haute CULTure: Ajungem la o prima enigma din biografia ta. Te-ai atasat de pian ca instrument plecand de la muzica culta insa apoi, din adolescenta, ai fost membru in trupe de Rock, ai facut muzica de televiziune si ai fondat duo-ul de Hip Hop God's Favourite Dog ce a semnat contract cu Sony si a fost in turneu international ca opening-act pentru Die Fantastichen Vier. In aceste conditii, ai putea fi banuit de oportunism artistic, asta daca nu am sti cate ceva despre ce ai realizat dupa aceea. Practic, ai decis intr-o perioada a vietii sa te pozitionezi in no man's land, pe frontiera dintre arta culta si Pop culture. O optiune incomoda. S-a intamplat datorita unei inspiratii de moment, dorintei de a continua sa experimentezi in alte directii muzicale sau au existat si alte motivatii?









Hauschka: Am cautat mult sa inteleg cine sunt cu adevarat. Problema este ca toata viata e o calatorie in cursul careia iti descoperi slabiciunile si punctele tari, in societatea si in comunitatea in care traiesti. La inceput poate e satul in care copilaresti, apoi sunt copiii cu care te joci, si tot asa. La un moment dat termini scoala si nu stii la ce esti bun, care e talentul tau. Cand devii adult, toata lumea iti spune, intr-un fel: Nu acesta e talentul tau, trebuie sa muncesti. Iar tu spui: Imi pare rau, dar eu vreau sa imi exploatez talentul, iar ei iti spun: Nu poti sa castigi bani de pe urma talentului tau. Cam asa am crescut eu. Tatal meu avea un simt al afacerilor foarte dezvoltat, lucra in domeniu. Si toti fratii mei i-au calcat pe urme.



"Mi s-a spus ca trebuie sa fiu vedeta"



Haute CULTure: Aici se incadreaza faptul ca ai inceput sa studiezi medicina, apoi ai comutat pe studii economice... pentru a le abandona pe ambele?











Hauschka: Cu siguranta, da, asa este. Toate astea vin din educatia mea. La un moment dat am crezut ca parintii mei au dreptate. Aveam insa aceasta dorinta intensa de a ma exprima. Adevaratul experiment a fost sa vad daca pot urca pe scena si pot transmite publicului ceea ce simt. Daca atunci as fi simtit ca nu este de ajuns pentru mine as fi cautat sa fac altceva. Dar nu puteam gasi raspunsul fara sa incerc. Poate din cauza asta sunt aici, pentru ca raspunsul a fost ca... este de ajuns. Am avut insa nevoie de mult timp pentru a-mi gasi felul propriu de a ma exprima, pentru ca si in industria muzicala sunt multe lucruri incurcate. Mi s-a spus ca trebuie sa fiu vedeta, asa ca eu am pus bazele trupei God's Favourite Dog. Am vrut sa fiu artist de Hip-Hop, am vrut sa am fane si groupies, tot tacamul. La urma urmei, e vorba in primul rand de bani. Nu e vorba de talent, e vorba de business. Uneori te potrivesti intr-o schema din asta, alteori te afli intr-un loc iar trenul tau prinde deja viteza pe langa tine. Toata viata am cautat sa-mi aflu intuitiv punctele forte, asa ca de multe ori am refuzat sa merg in anume directii. Daca am considerat ca e directia gresita, am cautat o cale diferita.













Ca barbat nu poti sa rezonezi intotdeauna cu tot ce li se intampla femeilor, dar ele sunt si pline de surprize



Haute CULTure: Apropo de fane, mi-ai adus aminte de albumul tau Salon des Amateurs din 2012 si de piesa Girls, in al carui text marturisesti: That's what I really want/ And in the morning, it's girls. E o nostalgie dupa perioada de succes popular cu Hip Hop-ul?



Hauschka: Melodia Girls de pe albumul Salon des Amateurs este despre fiicele mele gemene. Nu spun asta pentru ca vreau sa scap de intrebare. Serios, chiar a fost o dedicatie pentru fetele mele. La vremea cand am compus cantecul ele erau in crestere, iar casa era plina de energia lor. E foarte interesant sa fii inconjurat de toate astea. Cateodata stateam si doar ma uitam la ele. Perioada asta are parti grozave dar si parti grele. Ca barbat nu poti sa rezonezi intotdeauna cu tot ce li se intampla lor, dar ele sunt si pline de surprize, pe de alta parte. Revin la intrebarea ta. De-a lungul anilor se schimba perspectiva asupra lucrurilor. Nu spun ca o anumita tema este pentru oameni mai in varsta iar acum a sosit vremea mea. Cateodata ma uit la cate o tema, cum ar fi aceasta, ¬fetele¬. Vin oameni la tine si incepi o conversatie. Dar eu nu mai sunt in starea aceea in care poti purta o discutie ca artist cu fanii, desi discutiile de felul acesta sunt interesante, dar eu acum sunt in cautarea unor conversatii de substanta. Am un alt punct de vedere. Cand ai 50 de ani lucrurile se schimba.







Exista triburi in muzica tribul Hip Hop, tribul minimalist avangardist... Eu am trecut dintr-unul in altul la un moment dat.







Haute Culture: Te-am plasat deja in spatiul transfrontalier, intre muzica culta si cea comerciala, pop(ulara). Privind retrospectiv, care au fost, sau inca mai sunt, cele mai importante influente pentru muzica ta?







Hauschka: Cand aveam intre 10 si 20 de ani ascultam muzica la moda atunci. Ascultam Prince, Grandmaster Flash and the Furious Five, multa muzica in care se foloseau tobele electronice. Eram foarte conectat cu tehnologia pe atunci, lucram cu programe, computere, matematica. Si acum sunt mare fan a matematicii. Imi placea contrastul, transformarea din baiatul rebel in cel care canta in cor si lucra in paralel cu elemente de muzica electronica. Construiam si o gramada de lucruri pe vremea aceea, masinarii de tot felul. Mai era si schimbarea intre ce faceam in interior si ce faceam afara. Aceasta a fost cultura mea Pop. A existat un curent in muzica germana numit Neue Deutsche Welle [Noul Val German n.r.] care mi-a placut foarte mult. Era o trupa care se numea Ideal [cvartetul lansat in 1980 la casa de discuri a lui Klaus Schulze de la Tangerine Dream n.r.], canta in stil foarte Punk. Mai tarziu, m-au influentat puternic tipi ca Steve Reich, pe care l-am cunoscut odata, cand l-am invitat la un festival. Apoi a fost John Cage, chiar daca nu stiam de el cand am inceput sa studiez pianul modificat, pentru ca ma aflam atunci intr-o zona a muzicii in care nu aveam contact cu Avangarda, eram in zona Hip Hop. Ori nu sunt multi artisti din zona asta care sa stie de John Cage. Exista triburi in muzica tribul Hip Hop, tribul minimalist avangardist... Eu am trecut dintr-unul in altul la un moment dat.



Imi amintesc cand am lansat primul disc, la o casa de discuri germana numita Kompakt,