​Turneul Stradivarius incepe peste 1 ora la Brasov. Interpretare LIVE Tomescu (vioara), Sanziana (pian) si Massa (bandoneon) pentru Haute Culture

Alexandru Tomescu este nebunul violinist care de zece ani a dat simfonie la popor. A creat un ceremonial de-a dreptul religios de-a impartasi prin cele mai indepartate orase din Romania cuceririle sale: talentul, Stradivariusul, muzica simfonica.A coborat genul acesta pentru elitisti in tarana satelor si oraselor mici pe care niciun politician nu le bate. Tomescu este misto. Capul lui plin de simfonii este si plin de magnet pentru a trage dupa el oameni care in viata lor n-au auzit simfonie, sau oameni care urasc simfoniile lumii. A cantat partituri imposibile si a avut succes. Casca lumea gura ca la Tomescu.Haute Culture a prins trupa placand in turneu azi dimineata. Iata-i gasca Tomescu intr-un videoReportaj vorbind despre rostul lor pe lume, program si, chiar, interpretand LIVE in parcarea IKEA cantecul de bis de astazi de la Brasov. Vioara vine de la Stradivarius. pianul de la Sanziana, bandoneonul de la bordelurile argentiniene.