My Sixties. Beatles şi British Invasion. “Salturile” inlocuite cu twisting. Beatles-Story

aveai nevoie de niste calitati sportive deosebite. Nu oricine putea face fata tempoului foarte rapid, iar acrobatiile partenerilor presupuneau o sincronizare perfecta. Asta a facut sa apara versiunea twist cu un tempo mai redus si cu un dans in care partenerii se eliberau unul de celalalt. Saltul a fost inlocuit cu o rasucire (twisting) pe loc, aveai senzatia ca dansatorii vor sa se insurubeze in ringul de dans.Pe vremea aceea ascultam posturile AM europene, care difuzau inregistrari cu interpreti consacrati, acompaniati de orchestre de estrada cu 20-30 de interpreti. Muzica usoara romaneasca continua traditia interbelica, insa cu texte adecvate moralei comuniste. Intr-o seara din toamna anului 1963, dupa Dalida si Tino Rossi, imi este dat sa aud la Radio Monte Carlo, ceva cu totul nou, niste altfel de voci, un altfel de ritm, o altfel de orchestratie.A fost prima piesa Beatles pe care am ascultat-o. In acel moment nu am retinut numele formatiei, au trecut cateva luni pana cand i-am auzit din nou, de data aceasta un intreg album, probabil ca era Please please me, aparut in 1962, disc pe care prietenul meu cu magnetofon a reusit sa-l inregistreze.Cu toata surpriza pe care a provocat-o Beatles, noul model de trupa rock and roll nu a aparut chiar din senin. Adoptarea chitarei electrice a facut posibila reducerea dimensiunilor trupelor, care puteau produce acelasi zgomot cu mai putini instrumentisti. De la o singura chitara electrica cu care se acompaniau cantaretii de blues, s-a ajuns pana la urma la trei chitare (solo, ritmica, bas) la care se adauga percutia, formula care a devenit standard.Cu un antrenament relativ redus puteai sa produci o muzica acceptabila pentru un club in care se bea si se dansa. Prietenul meu de care v-am vorbit, si-a facut singur o chitara electrica, cu care a ajuns sa se descurce binisor (invata si pianul), pana cand un scurtcircuit l-a lecuit de joaca de-a Beatles. Despre baietii de la Herman's Hermits se spunea ca nici nu pusesera bine mana pe chitare, ca au si ajuns No.1, si nu o singura data.Se naste o intreaga beatlemanie. Noul gen muzical este numit beat in Marea Britanie si in Europa, in SUA isi pastreaza denumirea de rock and roll, urmand ca mai apoi sa i se atribuie denumirea generica de muzica pop, ca sa poata fi deosebita de rock-ul provenit din blues.cu o linie melodica accesibila si usor de memorat, sustinuta de solisti si cor, cu un ritm potrivit pentru dans. Se adreseaza unui public larg, nepretentios, cu inregistrari bazate mai mult pe tehnologie decat pe performantele instrumentistilor. Cu toate ca atat muzica pop cat si rock-ul au avut fanii lor, care nici nu voiau sa auda unii de altii, cele doua stiluri sau influentat reciproc. Au existat trupe care au fost revendicate de ambele categorii. Acum toata aceasta muzica este denumita cand pop, cand rock, fara a se face o distinctie, spre disperarea fanilor. Oricum clasamentele, bazate pe volumul vanzarilor, le pun la gramada. Dupa Beatles au aparut nenumarate trupe (sute) care ii imitau mai mult sau mai putin reusit. Au fost si trupe care au scos piese foarte bune, chiar daca nu au fost la fel de prolifici.In 1964 Beatles fac un prim turneu in SUA, care inca traiau socul asasinarii lui Kenedy in 1963. Tinerii erau primii vizati de escaladarea razboiului din Vietnam iar tinerii afro-americani si de cresterea violentei luptei pentru libertati civile. Beatles au surpriza sa constate ca sunt la fel de populari ca si acasa, sunt primiti cu aceeasi exaltare si concertele lor devin adevarate isterii colective. Dupa Beatles si alte trupe britanice fac turnee in SUA, inclusiv Rolling Stones, provocand o intreaga invazie britanica (British invasion).Americanii au incercat sa contrabalanseze invazia, cu trupe proprii.au fost foarte buni, dar nu s-au ridicat nici pe departe la nivelul geniului si al popularitatii Beatles-ilor.Fenomenul Beatles se globalizeaza. Piesele lor ajung pe primele locuri in clasamente in aproape toate statele din Europa, America, pana in Australia si Japonia.asa ca despre ei vom mai vorbi. Meritul celor patru baieti din Liverpool este insa mult mai mare, au reusit sa nasca in tineri increderea in propriile lor puteri, ca se pot afirma, ca pot schimba lumea. Pe buna dreptate, sunt asezati in randul celor mai influente persoane ale secolului 20.