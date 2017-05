Isusi, nuduri si draci. Cum arata Panteonul romanesc in mintea lui Hitter VIDEOreportaj Haute Culture

De unde a iesit Hitter? Zice Paul, din experimentul Zaica, un prof care de pe vremea Dictaturii le pune intrebari stranii pustilor si pustii, ce sa faca, spun naivitati. Naivitatea incurajata devine, la maturitate, creativa. Hitter e tigan si maghiar, mai zice el. Dincolo de toate e un tip dezlantuit. Fost pana-n gat in saracie, plecat in lume la munci. Intors in romanica cu imagini de balamuc, de la tarfe la bulibasi, se apuca de desen. Hitter este criminal. Gagicile lui cu labiile in vant, Iisusii inundati in fucsia, balaurii cu capete de te inghit si-ti vine sa-i calci in picioare. Hitter are expozitia cu care inunda Bucurestiul in nebunie. Deseneaza Panteonul, mitologia romaneasca. O salbaticie cum rar poate cineva sa surprinda. Pe Paul Hitter il recunosti: e-n cizme de sarpe si medalion de prin 1800, de os, de trofeu de vanatoare.Reportaj VIDEO YouTube Haute Culture:http://www.paulhitter.com/ FOTO: Francisc-Atila Vaida