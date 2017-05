​Ghid de weekend Haute Culture In distributie: Perjo/ Caciuleanu/ Party in Ferentari / Deep Purple / Bijuterie AUTOR / Petrecere sus pe deal in Cluj / Cioran la Sibiu

Umorul lui Caragiale prin ochii lui Gigi. Catavencu & Ion din Napasta danseaza Cum il vede omul Gigi pe Caragiale. Tu cum il vezi? "Am vrut sa re-scriu pe limba mea, cea a teatrului coregrafic, ceea ce imi inspira tumultoasa lume a lui Caragiale al nostru. Nu o piesa anume, nu una sau mai multe dintre nemiloasele sale schiţe sau poveşti, nu unul sau mai multe din acerbele sale momente, ci impresia generala pe care toate acestea la un loc mi le inspira. Un Caragiale revizitat in ziua de azi in care absurdul ionescian a devenit logica cotidiana. Un spectacol in care mi-am propus sa explorez aceasta lume a noastra cea de toate zilele, plina cu de-ale noastre. Nu numai cele romanesti ci, in general, cu cele de-ale noastre: omeneşti.", spune Gigi Caciuleanu Iata-l pe Gigi facand Pasarea(Combinatul Fondului Plastic) Haute Culture vi-l ofera pe Perjo D. Live. Pe Facebook si Hotnews. Stam de vorba cu Dan Perjovschi despre galeria de tabla Sandwich II & despre lumea din capul lui Perjovschi. Dupa ora 17, la inaugurare. Pentru World Attractions, Dan Perjovschi a gandit un mod de infiltrare, pe de o parte in scena de arta mondiala - curatori, artisti, institutii de arta carora le-a cerut sa participe in proiect, iar apoi in diverse spatii private, prin intermediul unuia din cele mai banale si raspandite obiecte simbolice.Uite cum explica Dan Perjovschi: „O galerie intre doua garaje de tabla, la marginea Bucurestilor, in spatele Casei Scanteii poate fi mai cunoscuta global decat un muzeu national aflat in buricul targului, inconjurat de-un zid. M-am gindit si sa fie ceva neobisnuit. Adica lumea se asteapta ca eu sa desenez. Ei bine… Perjo la MOMA/ feat. Scriitorul Adi Schiop Scriitorul Adi Schiop invita tot omul la Party in Ferentari. Anul trecut a organizat prima petrecere in localul “La Baiatu” din Ferentari. Am fost. E cu manele & lautari. Cu mititei, cefutze la gratar si ciupercutze. A fost misto in 2016. Uite invitatia lui Adi Schiop pentru 2017: “Pentru ca anul trecut party-ul a iesit di granda, cu lume stand jos chiorchine afara pe trotuar, eu si Costel am decis sa dam drumul la editia a doua. La fel ca anul trecut nea Copaie o sa faca cefutzele, mititeii si minunatele ciupercutzele vegane, doamna Alice si domnul Pavel o sa serveasca berea. Bere de la 3 lei, mititei de la 2,5 lei, sa tot chefuiesti. Lautar o sa fie Florin Armeanu, nascut si crescut pe Ferentari, cu baietii lui. Pana intra baietii, o sa pun manele eu si cineva din partea locului. Intrarea e 10 lei, care merg la lautari. SAMBATAVeteranii de la Deep Purple revin la Bucuresti la Romexpo, in Parcarea A, in cadrul turneului de promovare pentru albumul “Infinite”. Cu “A Long Goodbye Tour”, trupa isi la revedere de la fanii din Europa, deocamdata. Haute Culture i-a luat interviu lui Don Airey, claparul de la Deep Purple. Daca va place rock & simti rock, aveti in interviu si topul cu piesele favorite ale claparului de la Deep Purple. Baietii cu fata pictata vin sa faca show intens. Versurile cu accent moldovenesc si muzica lor sunt in trend. Vor canta piese de pe ultimul album: “Antiexemplu”. DUMINICADuminica, 14 mai 2017, ora 11:00, la Sala Pictura, Gigi Caciuleanu va putea fi vazut intr-o ipostaza mai putin obisnuita, aceea de conferentiar, in cadrul evenimentului L’Om GiGi: Linii_Trasee_Semne_Sensuri. O intalnire prin care publicul va putea intra in laboratorul de creatie al artistului Caciuleanu., la Grand Hotel du Boulevard Weekendul acesta, pe 13 si 14 mai, la Grand Hotel du Boulevard, ai AUTOR, ai Autori, esti Autor: targul international de bijuterie contemporana AUTOR vine cu o experienta intensa, completa, personala. Va fi LIVE pe Haute Culture&Hotnews. 29 de tari, 90 de designeri vin la AUTOR 2017: Ce vezi tu intr-un inel, cum te mangaie o bratara, ce stare iti da un giuvaer? Vor fi bijuuri de pe 5 continente. Vineri, 12 mai, clujenii se reunesc pentru cea mai faina petrecere deasupra orasului, sub cerul liber: sarbatoresc 7 ani de Atelier Cafe! Un eveniment desenat pe sonoritati funk, disco si electro-jazz. La sfarsit, un rasarit stralucitor deasupra Clujului, impartit cu cei mai buni (noi) prieteni. Se vad cu totii sus, pe deal, in frumoasa livada Palocsay (din soseaua ce urca Feleacul, in dreapta, spre Wonderland). Petrecerea incepe la 3 dupa-masa si se termina, ca de obicei, cand pe clujeni nu-i mai tin picioarele. Colocviul international “Emil Cioran” Mare filosof. Mare scriitor. Francezii il pronunta “Sioran”, greseind “r”-ul. Cioran e, deci, star prin strainatate. La colocviu se vorbeste de Solitude / Singuratatea. Cioran a scris mult despre solitudine. Conferentiari, eseisti si traducatori vin la Sibiu s a-l abordeze literar & filosofic pe Emil Cioran. Intre 12 – 14 mai.