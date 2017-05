Trauma. Explica Ana Barton. Care este trauma ta? StoryVIDEO/ Ana Barton e Haute Culture

Terorism, accident, palma tatalui, tipatul prietenului, pierderea neasteptata a unei fiinte iubite, violul, bullyingul in scoala, la serviciu. Toate duc la neincredere in sine si o deformare a felului in care vezi lumea in jurul tau.Pentru ca Ana Barton are curajul sa-si infrunte Trauma, acest amic Intunecat. Trauma ei cea mare este plecarea de acasa. Ana Barton a fost dusa cu forta de la tara la oras. La 6 ani si ceva. Ca sa invete la oras. Rupta din lumea jocului. S-a terminat copilaria!- au proclamat parintii! La scoala mergi! Cea mai nenorocita zi din viata Anei! La oras, dusa dimineata la Camin, luata dupa-masa. Fuge de doua ori. Aventuri intr-o lume a oamenilor Uscati. Apoi, dusa la scoala. Tarata ca un sac. Statea la fereastra si-si urla: Doamne! O sa mor de singuratate!Asculta si vezi. Vorbeste despre trauma."Trauma" este primul episod din serialul de marturii “Ana Barton este Haute Culture”. Veti asculta marturii despre Bullying, gramatica, dragoste.A terminat Teologia, Literele, un master de Cultură şi Civilizaţie Ebraică. În 2014 a debutat cu Prospect de femeie şi Mamifer. În 2015: Foto Splendid. Viața Socială – Colecția Costică Acsinte. 2016 Jurământ de rătăcire.Foto-credit: Catalina Flamanzeanu, Crista Macesaru, Lili Sumaneanu