10 mai Ce-i cu ziua asta? Care-i cea mai tare Banda-Desenata de la Salonul BD. VIDEO cu Pisica Patrata imbracata in ie/ Danseaza: e ziua BONO, are nume de aparat auditiv si ochelari contra glaucomului

Ieri, Haute Culture a fost LIVE pe Facebook. De la Salonul de Banda Desenata. Impresia a fost ca Banda Desenata din Salon este inspaimantator de aproape de social. Banda Desenata reproduce povesti despre migratie, excludere, saracie. Am identificat clar care este cel mai tare BD din Salon. Este vorba de un proiect despre oamenii invizibili din Bucuresti. Avem o harta a gunoierilor, vagabonzilor, batranilor, dar care au in comun povestea impartasita a vietii lor. Silica din Mihai Bravu plin de bancuri. O mamaie din Salajan. Un atelier de reparatii incaltaminte. Ingrijitoarele din Pantelimon, domnul Ioan, omul cu maturile. Invizibilii, in fapt, oamenii pe langa care trecem zilnic sip e care ne facem ca nu-I vedem, ei schimba tacut orasul.spune ca Salonul este Misto! Ochiul nostru se hraneste la Salon cu chestii cu care nu prea suntem obisnuiti zilnic:Ea a facut selectia si a organizat intregul Salon. Aici povesteste pentru Haute Culture “De unde esti? Din Giulesti!” A fost o ancheta sociala printre copii din Giulesti –Sarbi si Pisica Patrata a adunat tristetea cartierului.Tristete in Giulesti Sarbi? Da, o bunica disparuta din viata copiilor poate prabusi lumea lor. Spune Pisica.Si tot ea, in VIDEO, facePisica se tine departe de Photoshop si s-a imbracat intr-o ie:10 mai 1960 se naste Bono, pe numele sau adevarat Paul Davis Hewson. Solistul irlandez al trupei U2 a facut parte dintr-o gasca artistica ai caror membri se porecleau de zor. Trecand pe langa un magazin de aparate auditive numit Bonavox (voce buna in latina) a inceput sa i se zica mai intai Bono Vox si ulterior doar Bono. Pana si membrii familiei i se adreseaza asa.1. Bono scrie versurile la toate melodiile trupei, inclusiv la piese de top precum “With or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” si “Where the Streets Have No Name”.2. Premii. Pentru albumul Joshua Tree a fost premiat cu doua Grammy-uri. In 2013 revista Time l-a pus pe locul 8 pe lista celor mai influente celebritati, singurul muzician din top 10. A fost facut cavaler de catre Regina Elisabeta si a primit medalia Ordinului Artelor si al Literelor din Franta. Albumul Joshua Tree a fost introdus in Biblioteca Congresului din Statele Unite ale Americii pentru “insemnatate culturala, estetica si istorica”.3. De ce ochelari de soare pe care nu si-i da niciodata decat cand doarme si face dragoste? Are un glaucom nasol la ochi, daca ii face cineva poza (si toata lumea ii face mereu poze) o sa ii lacrimeze ochii tot restul zilei. E si parte din look-ul artistului, bineinteles.Cum sa nu visezi cand te ia din public pe scena si iti canta la ureche o melodie de dragoste?