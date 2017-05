9 mai. Ce-i cu ziua asta? Du-te la Salonul de Banda Desenata / Vezi cum Romania este invinsa de 3 ori de Ziua Victoriei VIDEO

traiesti pentru video, mergi, la Bucuresti, la Salonul de Banda Desenata. Haute Culture va fi Live pe Facebook si veti avea un reportaj pe Hotnews, dupa ora 18. Se deseneaza „Respectul”, asta este tema Salonului, pana-n 22 mai la Rezidenta Scena9 . Ai aici un exemplu, BD-ul lui Octav Ungureanu:Cum se face, cum nu se face, dar uite, coincidenta. Te-ai gandit? De Ziua Victoriei, Romania, de trei ori invinsa de Rusia: 1877, 1945, 1950.Cu rusii am pornit pe campul de lupta si ne-am eliberat de turci. Initial, Rusia n-a acceptat ca Romania sa fie independenta si sa i se acorde teritoriile stabilite in tratatele semnate cu Mihail Kogalniceanu. In final, cu presiuni din partea Germaniei, jumatati de masura venite dinspre Puterile europene, Romania si-a castigat independenta, dar si frustrarea ruseasca.„Ziua Victoriei“ e doar a rusilor. Imaginati-va: Berlin, 1945, ruina. In cartierul general sovietic. Generalii semneaza actul de capitulare a Germaniei, documentul ce marcheaza sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial pe teatrul european de razboi. Romania? Niet! Iarasi fratele rus, care facuse, practic acelasi joc istoric ca si noi, era si semna. Victoria in toata Europa, de fapt, pare si astazi doar a Rusiei. Astazi, Vladimir Putin, in Piata Rosie din Moscova, va citi cea de-a paisprezecea cuvantare a sa adresata poporului rus in mijlocul unei parade militare: tancuri, soldati in sincron, steaguri rosii, artilerie, rachete cu proiectil. Se serbeaza un nou razboi sau ne amintim de ravagiile celui care a fost? Romania? După 1944, peste 150.000 morți a numărat in mars spre Berlinul fascist. Si, apoi? a devenit satelit sovietic.Razboiul rece a creat comunismul. Victimele in Romania? 1944 – 1989, 1.131.000 oameni In orice carte de istorie te uiti, fratele rus e iar acolo. Pe 9 mai 1950, Schuman a rostit declaratia care a stat la baza crearii Uniunii Europene. In fapt, Schumann a rostit declaratia de a face un UE mai puternic fata de Rusia Sovietica si blocul comunist. A inceput, in fapt, razboiul rece, al Occidentului cu Estul comunist. Victimele in Romania ale Cortinei de fier? Intre 1944 - 1989 in Romania au murit peste 1.131.000 oameni (conform Raportului Tismaneanu). Cauza si influenta? Utopia comunista, made in Rusia Sovietica