Vloggerii si YouTuberii, starurile internetului. Topul Haute Culture al celor mai influenti vloggeri din Romania si din strainatate. De la Ilie linge cactusul la betie pentru scopuri caritabile 

puberii.teribilismul.Gen fac de toate-n public. Jenna isi face unghiile cu vopsea acrilica, impleteste codite-n par cu diverse materiale, isi acopera fata cu diamante false. Te invata cum mint fetele si baietii. Te invata cum sa eviti sa vorbesti cu oamenii pe care nu-i suferi. Ce fac fetele in masina sau in baie, cum sa te machiezi. Dezorientati, aici e locul!54 de milioane de urmaritori. Un suedez. Un fenomen, de fapt. Dintre subiectele pe care le prezinta pe vlog: cum sa-ti folosesti abilitatile psihotice, cel mai tare ghid al internetului, jocuri, seriale. Face de toate, e un Wikipedia, da-i o tema si te razi cum o executa!e foarte raspandit. De pilda, vloggerul Shoenice bea o sticla de alcool o data. De ce? Vlogger-ul isi doneaza banii obtinuti de la YouTube catre organizatii de caritate si cauze umanitare. Nu stim daca-i adevar curat ce spune Shoenice.Cum e sa-ti faci iubit ca un bipolar, cum merge la dentist un bipolar, cum te descurci ca bipolara cand intalnesti baieti jamaicani, cum iti gasesti colacul de salvare potrivit pentru vacanta la mare, daca esti bipolar etc. Ciudatii atrag!Creativiatea e respectata! Serialul de aur al canalului este “Robotzi”. Umor absurd & limbaj licentios creativ. Bun, sunt si zile proaste!De la momentul in care s-a taiat la deget, la cersitul in vama si la gargaunii pe care i-a gasit la mall, Tequila se filmeaza peste tot. Online-ul vede sangele picurat din deget, gagica cersind, gargaunele. E ceva ce nu vrei sa vezi?virale dupa piese pop mainstream. Un clip despre cocalari ne arata ca la Noaptea Tarziu se face misto cu impact social. Tipul cocalarului: sparge seminte si are burta. Subscriberii rad. Este umor mic, dar cu succes de 17 milioane de vizualizari.3.Linge un cactus, mananca un burger dintr-o inghitura, mananca mancare de pisici, mananca paine pe care a pulverizat parfum. De la Ilie, poate, se trage zicala: “sa fim seriosi, mama avea dreptate cand spunea ca sunt un copil special”. Ilie are aptitudinea chiromantelor, necromantelor si cititoarelor in globuri de cristal, adica te invata din prietenie cum sa faci bani. Cu aplicatii, gadgeturi, nebunii. Ilie face tot! Totul se mai si termina.A inceput cu videoclipuri amatoricesti filmate in apartament. Acum filmeaza in studio cu echipa. Sextape, filme porno, Floricica Dansatoare, barbatii sunt gay? Astea-s franturi din subiectele filmuletelor lui Mikey. Practic, motto-ul lui Mikey pare sa fie: “lumea si internetul sunt oglinzile in care te privesti, inainte de a posta pe Vlog”.A vorbi vrute si brute. A rupe prin prezenta.Ai observat? Unii o zic ca batranii, acelasi limbaj plin de retorici, fara inventivitate. Vorbesc ca parintii lor, desi o trag ca s-au emancipat.Eu am dreptate. Absolut! In ciuda mistocarelii, in momentele-cheie ei devin didactici, iti arunca ocheade de profesor aspru. Au cele mai bune solutii? Se dau lei, leoparzi, putini insa dau solutii destepte. De altfel, la varsta asta nu au nici ei raspunsuri.Amuzant. Ai tic nervos, bai, stai ca o sa rad, dar, in fapt, nu razi. Ramai ranjit, amuzat. Tonul insusi e bascalios-entuziast. Gen, eu fac treaba, tu ce faci? Ai curaj sa comentezi? Ai glume pe masura mea?Sunt noii formatori de opinie ai adolescentilor. Fiindca adolescentul nu mai asculta de parinti, nu? Vloggerii sunt kamikaze, sunt cei care testeaza ei in locul nostru.De pilda, iRaphahell cu vlogul in care detaliaza strategii de joc.