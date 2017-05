​8 mai. Ce-i cu ziua asta? Auzi: “Antitristul” lui Naidin si serbezi vremea “cocaina+ alcool +cafeina= apetit sexual” VIDEO

Da, Naidin este tipul acela care in septembrie anul trecut a sarit pe geam. Baietii de la Antidrog faceau razie in casa unde locuia omul. Nu pe el il vizau dar a tras o sperietura si o fractura. De fapt, Naidin are energie pentru violoncel si antitristete. – vremea cocktailurilor de cocaina cu alcool si cafeina pentru apetit sexual In 1886 a fost fondata Compania Coca-Cola si tot in ziua aia au fost vandute primele sticle de bauturi racoritoare. Bautura de care ne bucuram azi era destul de diferita in trecut, ea fiind creata de John Pemberton, un farmacist care in reteta originala numita Pemberton’s French Wine Cola punea alcool amestecat cu cocaina si o vindea bogatilor. Legile au restrictionat si retetele si compozitiile.Ca sa ajunga un ideal, o necesitate si nu un moft, avea nevoie de un marketing puternic. De la pretul unic pe sticla (5 centi pana in 1959) si reclame nationaliste pe timp de razboi, pana la asocierea bauturii cu fericirea si achizitionarea studiourilor de film Columbia Pictures (care i-au permis sa introduca in majoritatea filmelor imagini cu produsele lor) a fost o evolutie naturala. “Taste the feeling” inseamna simplitate si Coca-Cola este totul si peste tot. E prima bautura carbogazoasa consumata in spatiu de catre astronauti, pana si Mos Craciun ii e client. Azi, bautura este vanduta in absolut toate tarile din lume cu exceptia Coreei de Nord.Probleme cu legeaBautura "indispensabila pentru potolirea setei" a avut mereu probleme cu autoritatile.1. La inceput din cauza compozitiei, continutul ridicat de stimulanti precum cocaina, cafeina, extrasul nucilor de cola si aditivilor precum zaharul si acidul fosforic actioneaza in paralel asupra organismului. Procesul este urmatorul: bei Cola, aproximativ 10 lingurite de zahar intra in organism direct, dar nu vomiti pentru ca acidul taie din aroma. Nivelul insulinei creste, presiunea sangelui creste si pupilele ti se dilata – exact ca atunci cand consumi droguri. Te simti bine, ti-ai “refresh-uit tripul” (slogan folosit de companie). In urma acestor reactii, creierul creste productia de dopamina in creier (ducand la mai multa placere si la ideea ca aceasta bautura este magica, necesara si buna pentru tine). Dupa maxim o ora, procesul incetineste si nivelul zaharului scade, timp in care te gandesti ca poate e momentul sa mai bei una.2. Un alt mare proces impotriva companiei se leaga de faptul ca marketingul folosit este similar industriei de tutun. Pentru a domina piata, este nevoie ca toate segmentele de varsta sa fie acoperite. Reclamele care se adreseaza in special tinerilor reprezinta un pericol, deoarece acestia sunt predispusi la schimbari ale metabolismului in urma consumului regulat de Coca-Cola – fapt care asigura un consum al produsului pe toata viata (adica pe scurt creeaza dependenta).Exista bineinteles putini cu adevarat atenti la substantele nocive pe care le ingereaza. In continuare, triada placerilor este tutun, fast-food si Cola.