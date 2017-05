Lucian Boia despre turul al doilea al alegerilor din Franta: Le Penn? N-are mare importanta ca Franta ar ramane orfelina, dar Romania ar deveni a nimanui! Boia este Haute Culture. 

Astazi se decide soarta patriei democratiei si a mamei Occidentului. Vorbeste Boia. Ascultati si vedeti.Lucian Boia declara ca zarurile sunt aruncate. Castiga Macron. Dar acest Macron este artificial, de neinteles. Ce vrea? A plagiat din De Gaulle si Mitterand si nu are o politica clara. Dar, spune Boia, asta e noua strategie politica in toata lumea: sa iei de peste tot, si de la stanga si de la dreapta, doar sa castigi. In orice caz, e bine ca nu va castiga Le Penn. Franta ar fi fost orfelina, dar, noi, romanii am fi devenit ai nimanui. Vezi ce spune Boia: