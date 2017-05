JOIA VIP: Si tu esti om-Kitsch. Hai la Muzeul kitschului. E si cu manelisti, pitzipoance. Isus cersetor si un Boca la WC. delirVIDEO ​

Kitschul aduce fericirea, nu? Traim intr-o invazie kitsch. Fiecare are placeri vinovate. Kitsch e pe strada, la office, acasa, in suflet cu Arsenie Boca. In muzeu, Boca are icoana lui la WC!Dani Mocanu pare ca are dreptate. “Asta-i legea smecheriei, cainii latra, ursul merge!” Fac ce vreau! Sa moara dusmanii! Chiar de sunt penibil. Daca ma place lumea, am fost Primul, sunt cel mai tare!HCult crede ca omul acesta face astazi Cultura. Este cultura. Este fericit cu capul lui de mort in cerul gurii tatuat si cu ghiul sa moara lumea. Iese in strada. Scrie istoria.fakeuri de la Complexul Europa, chinezarii Vuton, bibelouri, poze cu pitzi, galerii cu manelisti si multe multe, Capele Sixtine in care Dumnezeu e plin de tatuaje care mai de care mai socante si mai mult, Dumnezeul nostru intinde mana dupa dolari.Gata! Vine VIDEO. Am luat la pas noi cei de la HCult si am comentat fiecare coltzisor dragutz.mbracat kitsch!“Mie imi plac kitscurile. Sunt admirator al kitschului creativ. La baza, sta un impuls creativ. Exagerarea, lipsa de moderatie. Asta-i fericirea: cocalari si pitzipoance? daca ei se simt bine intre ei, foate bine.”Am luat la comentat fara perdea exponatele.Intrarea in muzeu: Welcome=Lasati orice prejudecata voi cei care intrati aici! A face parte dintr-un grup. Exoticul leopard pe perete:Isus Religiosul. Regele Shoppingului. Superman. Vezi discutia despre sacosa goala a lui Isus si pisicutze.David cu lantul-Dolar de gat! Dolarul e foarte important pentru toate culturile.Mama, Marius vede ghiulurile Mercedes si D&G. Mari. Blig-bling!Semineul. Care dintre voi stiti sa umblati cu acest obiect? Doar multi il aveti prin casa.Rafia – simbolul primilor comersanti romani. Se facea Turcia cu rafia, pe la 1990, astazi rafia e bucuria oricarui shoppinguist. Cu ce o umplem? Vezi video:Sex? Tandrete? Bibelou de leu dedesupt cu o leoaica:Obsesia comunista: Televizorul cu bibelou-peste. Ce faceai cu bibeloul-peste? La ce folosea? Spargeai seminte?Lava. Moment erotic. Masurarea timpului. Filosofie a inutilitatii.Bucataria. Barfa si cookingul se fac in bucatarie. Da, acolo este frigiderul cu magnetzi. Ce splendoare!Capela Sixtina. Dumnezeu e biet. E rupt. E vai de mama lui. Andrei Dragoiu:A cazut Regele Frantei? Multi proletari vroiau si ei sa aiba obiecte ca Regele! Si atunci piata comerciala a multiplicat obiecte copiate: tablouri, bibelouri pentru tot poporul. In Romania,o imitatie si un mix ametitor de stiluri. Modele? Castelele rococo, gotice ale Germaniei lui Carol. (De citit teoriile lui Moles, Stefan Cazimir