M-am vaccinat impotriva rujeolei. Cele 5 lectii ale vaccinului fara de care ne-ntoarcem in Evul Mediu. Haute Culture

Uneori prostii au dubii, se intreaba. Incredibil! Doar ca ei ignora o intreaga evidenta. Uita ca sunt oameni. Uite 5 lectii pe care Haute Culture le ofera GRATUIT:Nicio religie, nicio mancare, niciun extraterestru, nici un internet. Nimic si nimeni nu e perfect. De unde stiu? Imi spune: moartea. Voi muri, tu mori. Este legea vietii.Da, felul in care trupul tau reactioneaza social sau medicamentos este diferit, de fapt. Razi ca prostul sau mori ca prostul. Societatea nu este perfecta, de aia poti sa razi de toate hidoseniile/imperfectiunile ei. Niciun medicament nu este perfect. In aceste conditii, nu? Omul imperfect-medicament imperfect. De ce? Tu la office sau in jungla construiesti infinite combinatii chimice si, mai presus de toate, da, tu traiesti in Natura. Iar Natura inventeaza alti si alti virusi, dusmani ai vietii. De aceea, se inventeaza si re-inventeaza la nesfarsit remedii. De aceea, nu scapi de imperfectiunea da, ci incerci s-o ameliorezi. Sa nu mori ca prostulDar sa nu exageram. Cine traieste fara vaccin, poate trai. Intr-un clopot de sticla. La mama si tata acasa, daca mama si tata nu ies din casa. Microbii si fratii lor misuna. Intra prin gaura cheii. Niciun detergent nu-i omoara pe linoleum, nu mai crede publicitatea. Daca cu totii traim traditional fara a avea niciun contact sexual, social ne alienam si/sau murim de foame, ca si cum n-am fi trait cu adevarat. Unii se detoxifica si vietuiesc si mor. Altii se detoxifica si tot mor. Fiecare om este altfel. Medicina traditionala si-a atins limitele, dar, trebuie sa recunoastem, are beneficiile ei. Mitologice si tamaduitoare, inca.Industrializarea ei a dus la beneficii adevarate, insa. Ne-a scos din Evul Mediu. Suntem tot mai multi ca oameni prin ea. Am scapat de ciuma, lepra datorita ei. Pentru ca fiecare dintre noi are dreptul la viata. Ciugi, talambi, tigani, evrei, mame, urate, grasi. Toti avem dreptul la viata. Aminteste-ti! Fiecare este unic. Nu doar Tu! Da, medicina asta cu medicamente a devenit monopol. Nu-i nimic. Trebuie doborat, prin prezenta fiecaruia, fiecare, Tu, chiar, poti spune cum te simti dupa Nurofeni.Da, unii mor vaccinati. De asta omul e unic. Cercetarea ar trebui incurajata sa vada-gaseasca remedii, sa vada care-i reactia care duce la o asemenea moarte. Nici vedeta, nici politicianul nu gandesc astfel. Sunt prea sus! isi pot inchipui cum moartea le bate la usa? In clopotul lor de sticla, ei dicteaza. Dicteaza o lume perfecta. Dicteaza o lume care a uitat de nuante. Dicteaza o lume care a uitat de o intreaga istorie a vaccinului. Ei traiesc in clopotul lor de sticla. Lumea ii urmeaza. Dictatul lor ignora sute de ani de experiente medicale, miliarde de oameni care au supravietuit.NevinovatiiToate vaccinurile cerute de medicina: BCG, Di-Te-Per, Anti-poliomelitic, Anti-hepatita B, anti-HPV-cancer de col uterin, Anti-rubeolic. Nu sunt autista. N-am murit niciodata. Imi lipsea din fisa vaccinul anti-rujeolic. Cel de pe prima pagina in presa scrisa ori online. In plina epidemie. Am intrat in panica provocata de Steer, acum Dragnea Rujeola poate fi letala. De aia m-am vaccinatAm vrut sa stiu ce-i cu vaccinurile? Nu de pe net. Nu din mass-media. Simplu: de la tatal meu, care practica medicina de 25 de ani. Da, nu e vraci, vreun charismatic de duzina. E doctor cu diploma. O fi gresit si el. Dar un lucru a-nvatat din cartea lui: se moare fara vaccinare. Si mai mult contaminezi nevinovatii, omori nevinovatii. Esti criminal.Virusuri, uneori si bacterii. Li se spune antigeni. Ne ataca corpul. Protectie: Producem anticorpi si limfocite specific-sensibilizate. Limfocite cu memorie. Ca un procesor de computer. E fascinant. La un nou contact cu virusul, post-vaccin, se activeaza procesorul de memorie si limfocitele se divid si inghit virusul. Il nimicesc. Chestie de Star Trek, nu? Vaccinul activeaza “procesorul” fara sa ne imbolnaveasca. Iata ce-i vaccinul: Ne ofera imunitate, fara boala.Mi-am cumparat vaccinul anti-rujeolic. Mi s-a administrat. Nicio o reactie adversa. Nici moarte. Nici autism. Epilog. Au trecut mai mult de 72 de ore. Sunt inca in viata, ca sa scriu povestea asta.. A emis doar o ineptie. La fel, Dragnea! Pentru electoratul lui ceea ce spune este Invatatura si Putere. Vina nu e a lor. Nu, avem o trilogie de maladii ale spiritului. Maladii ale celor care ii iau drept formatori de opinie: ignoranta, fanatismul conspiratiei, spiritul de turma.1. Lumea e perfecta2. Moartea nu exista3. Sunt fanatic pana la moarte Medicina traditionala/farmaceutica4. E bine sa traiesti in bula, ca bula da confort spiritual. Imi confirm prostiile5. Confortul meu este Sa omori oameni nevinovati. Sa moara copii e bine