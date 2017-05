White Christmas de 3 mai! De ce? Circque du Soleil la Bucuresti. Si e ziua lui Bing Crosby. E cel mai de succes lenes. Face bani de Craciun GIF+VIDEO

Circque du Soleil este al mai tare circ din lume. Iar tu, intreaba-te: au oamenii astia oase? Sunt doar muschi si cu ei te transporta intr-un taram fermecat. Spectacolul este o celebrare a spiritului nomad. A dorintei de a calatori. Intre 3-7 mai la Romexpo. El este! El canta de Craciun cel mai des la radio si-n masina! Ciudat sa vorbim despre el in mai, dar povestea lui este una despre lene si faima. Este artistul cu cea mai de succes cariera a secolului 20, neridicand un deget. Dupa munca, si rasplata Baritonul a facut parte din formatia The Rhythm Boys, care l-a ajutat sa isi faca cunoscuta vocea si sa isi faca contacte importante in scena jazzului american. In 1931, Crosby debuteaza in show-ul lui personal la radio, “15 minutes with Bing Crosby”. A avut un succes urias (sa fim seriosi, muncea o ora pe zi cu tot cu pregatiri) si a obtinut sponsorizare de la American Tobacco Company. In zilele noastre, acest fenomen s-ar numi “15 minutes of fame”, fenomenul in care o persoana ajunge celebra si creeaza hype pentru o scurta perioada de timp. Pana la sfarsitul anilor ’30, Bing Crosby avea 10 din cele 50 de melodii din top. A spart norma!a jucat un rol esential in perfectionarea industriei de inregistrari audio si video, pe casete. Din usurinta si comoditate, Crosby prefera sa isi inregistreze show-ul saptamanal de la radio cand avea o zi buna. Putea sa le inregistreze pe toate intr-o zi si sa isi ia restul lunii liber sa joace golf cu baietii. Crosby a investit 50.000 de dolari in firma Ampex, care perfectiona banda de inregistrari, inregistra mai multe segmente pe aceeasi banda, care urmau sa fie auzite impreuna. Iar acum muzica se face pe calculator, pe exact acelasi principiu, o linie melodica sub alta.Succesul global a venit in urma inregistrarii melodiei White Christmas, compusa de Irving Berlin probabil in 1940. A fost auzita la radio pentru prima oara in ziua de Craciun, 1941, si initial a fost eclipsata de o alta melodie din filmul “Holiday Inn”, in care Crosby joaca alaturi de Fred Astaire. Dupa sarbatori, melodia urca in topuri, probabil din cauza nostalgiei vremurilor frumoase si a razboiului care deja devasta jumatate din lume si primeste si Oscarul in 1942. In prezent, este cel mai vandut single din istorie. Tot Bing are si al treilea cel mai bine vandut single, “Silent Night”, tot un cantec de Craciun. A avut 41 de melodii pe locul 1 in Billboard, iar daca includem cele trei locuri 1 pentru “White Christmas”, inseamna ca Bing Crosby este mai de succes ca Elvis si Beatles la un loc.Pe marile ecrane, Bing Crosby este al treilea cel mai popular actor, dupa Clark Gable si John Wayne. Toti trei au insumat peste un miliard de bilete vandute FIECARE. De asemenea, a jucat si cantat alaturi de cei mai eleganti domni si cele mai stilate doamne ale epocii de aur si a ridicat moralul soldatilor din Al Doilea Razboi Mondial, fiind cel mai apreciat artist al secolului trecut.Si acum HAUTE CULTURE iti da linkul tau catre White Christmas, in luna mai: