Don Airey, de la Deep Purple: “Omul a deveni azi un prizonier politic”. Interviu Haute Culture

Am aflat de Deep Purple de la primul meu iubit. In liceu. Ascultam rock, dar eram wannabe. Nu stiam prea bine care-i faza cu muzica. Cu ochii & urechile de adolescent curios am ascultat. Mi-a trimis “Child in Time” pe chat-ul Yahoo Messenger. Imi placea trilul solistului. Vocalele “A” si “O” din vocea lui Ian Gillian, emise cu revolta si introspectie.Ca tipatul. Ca un cantec de leagan. Vocea in crescendo se muleaza pe rock-ul preschimbat de clape intr-o scena onirica. Omul Deep Purple e un copil in masina timpului. Era amiaza cand mi-a trimis iubitul meu piesa. Imi placeau versurile: “Sweet child in time / You’ll see the line / The line that’s drawn between / The good and the bad.”. Cand m-am despartit de iubitul meu tot “Child in Time” mi-a rapus melancolia. Era rock-ul filosofic. Rock-ul care te face sa simti & sa gandesti. “Child in Time” este, de fapt, un cantec de protest impotriva Razboiului din Vietnam.Don a intrat in trupa in 2002. Iubita lui l-a dus la primul concert cu Deep, pe cand el studia pianul, povesteste muzicianul. Inainte de trupa-cult a colaborat cu Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Whitesnake, Judas Priest. Don ne-a facut TOP cu piesele rock care-i plac, ne-a povestit ce fac baietii de la Deep Purple in timpul liber si cum e sa fii rockstar azi, cand „rebelii si boemii” generatiilor din trecut s-au copt pentru viata. Carevasazica, sunt oameni seriosi. Citesc, merg in muzee, stau la terase.Don, care e prima amintire despre Deep Purple. Cum i-ai vazut cand erai tanar, inainte sa intri in trupa?I-am vazut in concert. Pe cand eram student la Facultatea de Muzica. Studiam pianul. Iubita mea m-a dus la un concert intr-un pub in Manchester. Mi-a spus: “Trebuie sa-i asculti”. Au avut un impact profund asupra mea. Ma gandeam: “Wow, vreau sa cant asa.”Care era piesa preferata de la Deep Purple cand erai pusti?Cred ca “Highway Star” imi placea foarte tare atunci. Dar asa, in general, imi place mult de tot “Bloodsucker”. Imi place s-o cant.Ascultati Highway Star:“Bloodsucker”Cum e in Deep Purple, comparativ cu alte colaborari cu rockstar-urile: Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Whitesnake, Judas Priest?Cand eram student, mi se parea normal. Nu ma intimidau numele mari. Eram prieteni. Ne intalneam, cantam. Doar acum, cand ma uit in spate, la trecut, cand trupele astea au devenit legendare, ma gandesc: Doamne, eu chiar am avut noroc. Ce cautam eu, un pusti, acolo? Am fost “in locul potrivit, la momentul potrivit.” Ma simt norocos ca am cantat rock si muzica a trecut testul timpului.Da, trupa e legendara. Dar ce e nou in istoria recenta a trupei Deep Purple, ce e diferit acum?Trupa are o noua istorie, a traversat un prag in existenta, in ultimii 10 ani. Mai ales pentru ca plecam in lumea larga, in turneu. Trebuie sa ne pastram mintea si sufletul limpede pentru a putea sa tinem pasul. Sa compunem muzica, sa o inregistram, sa o prezentam pe scena. Evident, e ceva diferit fata de ce era inainte Deep Purple. Cum ar fi putut fi altfel? Totusi, muzica noastra are o identitate. Oamenii asculta si-si spun: Uite, suna a Deep Purple. E un miracol ca trupa a rezistat atat de mult timp.Ce fac baietii de la Deep Purple in turneu? Un rockstar e vazut ca un “rebel”, un tip cu o viata boema, expansiv, exuberant. Voi ce faceti in timpul liber?Trebuie sa-ti gasesti preocupari. E mult timp mort intr-un turneu. Lucrezi doar cat dureaza concertul, doua ore pe zi, poate patru zile pe saptamana. Ce facem noi acum? Mergem la plimbare prin orasul in care ne aflam. Citim. Suntem un fel de turisti (rade). Gasim un loc dragut in care sa mancam. Mergem la muzeu. E grea viata (rade).Tot despre muzica. Care-i povestea din spatele noului single, “Time for Bedlam”, de pe ultimul album, intitulat “InFinite”? Stiu ca toate piesele de la Deep Purple sunt inspirate din povesti reale.“Time for Bedlam”. E o poveste cu Ian Gillian (solistul de la Deep Purple – n.r.). Ne-am gandit sa scoatem un nou album. Putin mai “heavy” decat penultimul. Mai salbatic. Cu vechea savoare consacrata de Deep Purple. Iar Ian Gillian ne-a spus: Yeah, folks (Da, prieteni – trad. r.), e “time for bedlam”. (“timpul balamucului” – trad. r.). E un soi de joc de cuvinte. “Time for bed” (“e timpul sa ne culcam”, dar, de asemenea, “Time for bedlam”, “timpul nebuniei”. Versurile scrise de Ian Gillian sunt despre omul, devenit in aceasta epoca, un prizonier politic. Sau un prizonier in propria constiinta.Reporter: Are, deci, legatura cu haosul & nebunia din lume, azi?Don Airey (Deep Purple): Da, asta e!Ascultati aici Deep Purple – Time for Bedlam:Gata cu Deep Purple. Care-i piesa rock favorita de la o alta trupa rock?Cred ca “More Than a Feeling”, de la Boston. Ce cantec genial, nu?Ascultati aici Boston – More Than a Feeling:Piesa rock favorita de la o alta trupa rock cu care ati colaborat?Cred ca “Still of the Night” de la Whitesnake. E o piesa fantastica. Am facut-o cu trupa intr-o singura seara. Pasajele vocale ale lui Dave Coverdale au fost inregistrate din prima.Ascultati aici Whitesnake – Still of the Night:Ce stiti despre Romania?Am fost in Romania de 3 sau 4 ori de cand sunt eu in trupa. Mi-a placut foarte mult in Cluj. Ce oras frumos! In plus, am vazut, de-a lungul timpului, cum s-a schimbat Bucurestiul. Devine o capitala moderna. Ne place sa revenim in Romania.