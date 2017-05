2 mai. Ce-i cu ziua asta? Am descoperit ca parodiem zilnic “Strigatul” de Edvard Munch si ca intreaga teorie a tabloului a devenit astazi un filtru Instagram

Primul impuls a fost acesta:

"Ma plimbam cu doi prieteni la apus de soare. Cerul a devenit rosu ca sangele. M-am oprit si m-am sprijinit de un gard, simtindu-ma, in mod inexplicabil, extrem de obosit. Limbi de foc si sange se intindeau pe fiordul albastru. Prietenii mei au continuat sa se plimbe, in timp ce eu am ramas in urma, tremurand de spaima. Atunci am auzit tipatul enorm, infinit al naturii."