1 Mai. Ce-i cu ziua asta? E ziua cascatului gura prin Expozitia Universala si la sturlubatica Ada Milea

Are loc la Green Hours-Bucuresti si garantat iti umple inima de bucurie: 1. chiar daca nu ai plecat la mare, 2. ai plecat la mare si te-ai intors pentru ca nu mai aveai bani de #mamamamaia si pentru ca Vama s-a dus naibii 3. pur si simplu vrei sa asculti doi prieteni care-s plini de canterincă și poezie. Ia vezi, mai ai loc? Da telefon inainte sa te afirmi. E a timpului liber si a consumului. Asa ca 1 mai 1851 este ziua pe care noi o inecam in mici si bere azi. Da, pe 1 mai 1851 a fost prima expozitie universala. In Londra Reginei Victoria. A avut exact ce ne place astazi: Gigantism, nebunii din 25 tari ale lumii si, primul mall dedicat: Palatul de Cristal. Construit special pentru nebunie. Vezi aici un film unic. Pe vremea aia era mai greu cu filmatul:Desi in trecut se mai organizasera expozitii (targuri, de fapt), englezii au simtit nevoia sa se dea cu adevarat mari, aratand tuturor puterea si inventivitatea Imperiului Britanic.Nu, nu e de gluma. Obsesia Printului Albert (consortul Reginei si organizatorul expozitiei) a fost una: suntem gigantici, da, dar important este sa nu iesim pe pierdere. Autofinantare, da, va vine sa credeti? Englezii au putut sa isi afirme din nou suprematia asupra unei cincimi de glob, iar expozitia a iesit pe plus cu incasarile.Oricate minuni ale lumii au fost expuse, Regina a trantit, in mijlocul targului, pe o perna superba de catifea unul din cele mai mari diamante gasite vreodata, diamantul Koh-i-Noor (Muntele Luminii), montat acum pe coroana Reginei Mama. Gest de neam prost? Las ca-I bine! Sa se minuneze toti artistocratii si muncitorii, straini si englezi, de splendoarea si bogatia imperiului. Iar daca totul nu era destul de opulent si extravangant, a perceput o taxa de intrare atat de mare incat per total a iesit pe plus cu cheltuielile (expozitia a adus undeva la 20 milioane de lire de astazi). Deci, da, injuraturi ca la usa Palatului, dar Autofinantare. Si venituri de-a rupt.Intr-un timp record de doar noua luni a fost construit Palatul de Cristal in Hyde Park, o structura impresionanta care avea sa gazduiasca si sa uluiasca pe toti cei peste 6 milioane de vizitatori ai expozitiei.Anii aceia erau de competitie intre tari, se bazau pe inventarea si perfectionarea masinilor care urmau sa ne conduca viata doar 150 de ani mai tarziu. Sa nu uitam cine a venit la Targ: Charles Darwin, Samuel Colt, Charles Dickens, Lewis Caroll si Charlotte Brontë, printre cei mai cunoscutiDa pistolul Colt cu butoias care se invarteste si duce la trageri de gloante succesive. Era o noutate, atunci. Celebru astazi, dar pe atunci, uite cum isi descria el jucaria: „primul muncitor primește două sau trei dintre cele mai importante piese…le fixează și apoi le dă mai departe următorului care mai montează o piesă, și apoi și el dă mai departe și tot așa până când se asamblează întreaga armă.” De ras, nu?Primele toalete publice (cu taxa 1 penny), primul cadru de metal turnat dintr-o singura bucata folosit la piane si un stramos antic al faxului, utilajele care prelucrau bumbacul de la floare la tesatura, direct in fata publicului. Au fost premiate dagherotipurile lui Mathew Brady, prima tehnica de fotografie reusita. Ca sa se ajunga la selfie-ul cu mobilul de astazi, era nevoie ca, in primul rand, imaginea ta/a unui oarecare obiect sa fie fixata cumva pe un material. Si pentru asta s-au descoperit astfel de dagherotipuri, bizar suna, dar nu e altceva decat un mediu propice cu tot felul de substante chimice care fixeaza imaginea captata cu aparatul. O poza pe vremea lui Brady dura ore-zile. Si nu oricine isi permitea un selfie.A fost criticata si batjocorita ca fiind un spectacol opulent ieftin, menit sa mascheze problemele vremurilor grele in care traiau oamenii ca mai apoi (ca de obicei), toata lumea sa incerce sa copieze si sa recreeze atmosfera uluitoare, an dupa an, in urmatoarele zeci de expozitii universale. Curiozitatea, ca de obicei, a crapat pisica!