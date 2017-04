My Sixties. BOOM, BOOM! Blues-ul Britanic VIDEO

Ce este de fapt blues-ul? Nascut din jalea si obida sclavilor afro-americani, undeva prin secolul XIX, blues-ul este o muzica trista, relativ monotona, cantata tanguit, dar avand si o anumita senzualitate, de unde si asocierea lui unei forme de dans cu miscari erotic-lascive. Tehnic vorbind, la baza blues-lui sta o schema armonica extrem de simpla de 12 masuri, sustinuta de un ritm obsedant si apasat. Este uimitor cum o astfel de structura, relativ rigida, a putut da nastere la o varietate atat de mare de forme muzicale. Pentru cunoscatori, exista si o gama specifica (de blues), care da o sonoritate aparte pieselor din familia blues-ului. Partea vocala este in general sustinuta de voci aspre si o interpretare apropiata de recitativ.Blues inregistrat in 1917Blues-ul traditional (Delta-blues, Country-blues, Folk-blues) se canta in sudul Statelor Unite si era sustinut doar de instrumente acustice.Boom-boom, hau-hau:In perioada interbelica interpreti de blues migreaza spre nord si se stabilesc la Chicago, devenit intre timp si noua capitala a jazz-ului. Ajuns aici, blues-ul se tehnologizeaza prin asimilarea chitarei electrice. Interpreti deveniti legendari ca Muddy Waters, John Lee Hooker si B.B.King sunt considerati creatorii unui nou stil, numit, cum altfel decat Chicago Blues, din care va deriva muzica rock moderna, insa nu in America, ci trecand mai intai prin Europa, mai precis prin Marea Britanie.WATERSHOOKER:Britanicii luasera contact cu blues-ul, prin discurile importate sau aduse de militarii americani cantonati aici in timpul razboiului. In 1959, Muddy Waters, aflat intr-un turneu in Marea Britanie, ii cucereste pe britanici cu muzica si interpretarea sa. In marile orase, apar cluburi unde se canta blues, numit atunci rhythm and blues, un stil insa diferit de ce a insemnat mai tarziu R&B-ul american. Unul din cele mai cunoscute asemenea cluburi a fost Marquee Club, care a functionat la Londra incepand cu 1958, pana a fost inchis in... 1996.Aici au aparut pentru prima oara in public Rolling Stones, dar si multe alte trupe care, dupa ce si-au facut mana pe blues, au inventat rock-ul: The Yardbirds, Manfred Mann, Led Zeppelin, The Who, Moody Blues, Jethro Tull, Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd, precum si nenumarati alti interpreti, care au ramas insa fideli blues-ului. Despre ce au produs toti acestia in anii ¬60, vom vorbi in saptamanile urmatoare.Tatal noului blues britanic este considerat a fi Alexis Korner, un engez carismatic, avand un tata austriac si o mama grecoaica. Influentat de stilul lui Muddy Waters, Alexis Korner alcatuieste in 1961, impreuna cu Cyril Davis (armonica) trupa Blues Incorporated, care, desi a avut o existenta scurta, a beneficiat ocazional de participarea unor artisti precum Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Rod Stewart, John Mayall, Jimmy Page.KORNERSi iata cum blues-ul se muta de pe plantatiile de bumbac din sudul Statelor Unite in cluburile din orasele din Marea Britanie, dar este un blues mai putin senzual si mai agresiv, interpretat de albi si ascultat de un public educat. Din acest British blues se dezvolta primele forme de rock, numit si blues-rock ca sa poata fi deosebit de celelate forme de rock care i-au urmat: progressive-rock, folk-rock, psychedelic-rock, jazz-rock, hard-rock, heavy-metal.In excelentul documentar BBC "How Britain Got The Blues" apar si ne vorbesc despre blues, unii din cei mai mari interpreti britanici de rock din acele timpuri: Keith Richards (Rolling Stones), Paul Jones (Manfred Mann), Chris Dreja (Yardbirds), Jack Bruce (Cream), Ian Andersen (Jethro Tull), Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), John Mayall (Blues Brakers), Chris Barber.Dupa 1964, se produce acel British Invasion; trupele Beatles, Rolling Stones, The Animals si The Yarbirds, intreprind turnee in SUA, uimind-i pe americani cu ce au putut sa scoata ei din blues. PRIMUL EPISOD My Sixtier: