​Joia VIP Haute Culture: Cultura lui Trump & Marine Le Pen. „Daca esti celebru, le apuci pe fete de pasarica” destainuire VIDEO. Fata cu cheile lui taica-su. De la camera de gazare 

Inainte de toate: extremismul, intoleranta, anatema pe Celalalt, militarizarea - cele mai la indemana, instinctuale forme de reactie. Omul se apara. Isi apara casa, persoana de ce nu intelege. Din aceeasi categorie cu un sut in gura unui caine. Indoiala, intrebarea fac omul OM. Din aceeasi categorie cu a ajuta o batrana sa treaca strada. Cand le vedeti pe primele in gura lui Trump si Le Pen, va e clar de ce, nu?Cu doua zile inainte de a doua dezbatere prezidentiala cu contracandidata democrata Hillary Clinton, o inregistrare din 2005, realizata intr-un autobuz de studio inaintea filmarii unui episod al emisiunii TV Access Hollywood, a fost difuzata in presa. In inregistrare, Trump se lauda coprezentatorului de atunci al emisiunii, Billy Bush, ca a sarutat si a pipait femei fara consimtamantul lor. "Stii, eu sunt automat atras de femei frumoase - Eu pur si simplu incep sa le sarut. E ca un magnet. Pur si simplu le sarut. Nici macar nu mai astept" spune el, "Si cand esti o vedeta, ele te lasa sa faci asta, poti sa faci orice vrei... sa le apuci de pasarica.” In aceasta inregistrare Trump vorbeste si despre incercarile sale esuate de a faca sex cu o femeie maritata." Aceste discutii au fost inregistrate la cateva luni dupa casatoria lui Trump cu a treia sa sotie, Melania, care era gravida pe atunci. Mass-media: A considerat limbajul lui Trump "vulgar", "sexist", o agresiune sexuala. Mai tarziu, cel putin 15 femei l-au acuzat de comportament sexual indecent. Donald le-ar fi sarutat si pipait fara consimtamantul lor. Inregistrarea cu “Grab them by the pussy”Va place? Sa nu uitam pe ce lume ne aflam. Femeia-geanta, femeia-borseta, barbatul-de plastic, masculul, sanchi, fara prejudecati. Tribul Trump permite asta! Misoginismul, pipaitul femeii e regula.Profesorii lui Donald povestesc ca in timpul studentiei isi asuma riscurile. Universitarii ii prezentau solutii economice si de investitie controversate in istoria comertului. Donald le aplica. Colegii lui incropeau proiecte timide. Isi dramuiau finantele pe hartie si ipotetic cu meticulozitate. Donald concepea proiecte ca si cum ar fi jucat poker. Impulsiv. Nicio frica nu-i strabatea chipul. Era smecher. Jucator. Mare capitalist. Pe ce lume traim? Regulile sunt de ignorat, regulile sunt pentru prosti. Trecutul nu conteaza, Trump scrie istorie.Pasiuni: televiziunea, manechinele si concursurile de frumusete Trump a organizat in 1996-2015 concursurile de frumusete Miss SUA si a jucat roluri mici in filme si seriale de televiziune. In 2004-2015 Trump a fost prezentatorul si coproducatorul serialului reality-show Ucenicul (The Apprentice) la televiziunea NBC. In 1999, Trump a fondat o agentie de manechine, Trump Model Management, in cartierul SoHo din Lower Manhattan, New York. The Apprentice, preambul cu Donald:Cultura Succesului este a aparentelor. Trupul expus, ce spectacol! Cine sa aminteasca: Regele e gol!Donald Trump prefera Fragrances’ Success Eau de Toilette Parfumul Donald Trump inventat de casa de parfumuri a boss-ului Trump este un parfum lemnos-aromatic pentru barbati. Notele de varf sunt menta, castravete, busuioc negru si citrice; notele de mijloc sunt note lemnoase, note condimentate, piper si note de ierburi aromate; notele de baza sunt lemne exotice, note condimentate si vetiver. Si-a inventat parfum pe gustul lui. Nu-i acceptam parfumul celuilalt. Stiati ca Trump nu vrea sa atinga mainile persoanelor, tot ce este atins sau folosit de oricine altcineva. Nici macar nu-i place sa apese butonul liftului, tocmai pentru ca este apasat de multi oameni inainte. Aparent, el evita in mod special atingerea mainilor profesorilor, deoarece au fost in contact fizic cu copiii. Daca poate, veti spune. Nu, adevarul este ca se iubeste pe sine intr-o lume selfie. Traim in selfie. E omul timpului nostru.Trump este un fan al companiei americane de divertisment WWE (World Wrestling Entertainment) specializata in organizarea de competitii de wrestling, si un prieten al proprietarului WWE Vince McMahon. Ii plac bataile regizate. Wrestling-ul e teatru, de fapt. Donald Trump apreciaza simulacrul. Donald nu realizeaza diferenta intre realitate si fictiune. Donald prefera aranjamentele, simulacrul. Alunga indoieli, intrebari, risc. America si Trump Trump nu poate exista fara lumea noastra. Intr-o cultura a imagini, a selfie-ului, a indolerantei fara de Celalalt, Trump este omul timpului nostru. Trump a crescut ca un derbedeu al societatii de consum si a devenit Tatacul nostru, al societatii Selfie. Acum I se opun institutiile democratice, dar atentie, omul a dat drumul la Mama Bombelor Lumii, din plictis, mancand o prajitura.In umbra tatalui sau, Jean-Marie Le Pen Ii datoreaza totul lui Jean-Marie, omul scandalurilor si controverselor. A fost invatacelul tatalui in politica extremista. Marine a fost in campanie electorala cu tatal ei de la 13 ani. Copilaria frantuzoaicei a fost eclipsata de animozitatile pe care le-a creat Jean-Marie. Cand ea avea 8 ani, resedinta familiei din Paris a fost tinta unui atac terorist cu bomba, care a nimicit o mare parte din casa. Crescut de tata, cultura Le Pen inseamna xenofobie. Chiar daca a nuantat lucrurile electoral, Marine este fata cu cheile mostenite de la tatal ei. Cheile camerelor de gazare ale Celuilalt.Mama sa a plecat cu amantul cand fiica Marine avea 16 ani. N-au vorbit 15 ani. Fetita si-a format o personalitate aspra. Portretul lui Marine in cuvintele tatalui:Paie pe foc pentru femeia-comisar: Mama lui Marine Le Pen a pozat nud in editia franceza a revistei Playboy. Asa ceva nu se poate! Cultura lui Marine este a Pedepsei pentru ceea ce nu poate intelege, pentru ceea ce este impotriva sa.Alesi pe considerente politice si-n general care sunt TATA. Barbatul care s-o-nvete. Florian Philippot, un tehnocrat care a ajutat-o pe Marine atunci cand era doar o tanara intelectuala. Florian i-a oferit incredere si a invatat-o ce-i gandirea sistematica, spune Le Pen. Sfatul iubitului a fost sa spele rusinea partidului. Eticheta de rasism ii era aruncata partidului tatalui lui Marine. Tot Philippot a povatuit-o sa vizeze mai degraba conceptul de “suveranitate” in politica, in contrast cu platforma electorala “nationalista” a tatalui. Actualul partener, Louis Aliot, este vicepresedintele Frontului National, partid pe care Marine il conduce. De fapt, Cultura lui Marine este sa vopsim gardul ca-nauntru sa raga tot leopardul. Lectia 4 Fata care-si-nghite Tatal are Charisma? De fapt, retorica tatalui devenise cangrenata. Jean-Marie ajunsese sa vorbeasca chiar de “camere de gazare” pentru categoriile sociale pe care le repudia. In 2015, Marine l-a exclus pe Jean-Marie din partidul Frontul National. Marine a inceput sa-si dezvolte un discurs mai diplomat, sa foloseasca o retorica vag politicoasa. Scopul: alegerile prezidentiale in curs din Franta. Practic, la o parte, vin euuuu. Stiu eu mai bine sa ma urc pe cadaver, tata este prea batran s-o faca. Tu, discurs extremist, esti tot acolo, tu-mi dai aripi. Marine e supranumita France’s Trump:Le Pen e impotriva casatoriile intre persoane de acelasi sex. Impotriva avortului. Impotriva eutanasierii. Impotriva Europei, impotriva, impotriva. Platforma electorala: Pas du tout liberte, pas du tout egalite, pas du tout fraternite. Programul politic pe care-l propovaduieste Marine se refera la identitatea Frantei, la restrictia imigratiei, prioritatea cetatenilor francezi in ceea ce priveste forta de munca. Le Pen are viziunea idealista si traditionalista a Frantei. Denunta caricatural Uniunea Europeana. Marine Le Pen despre UE, Putin, Brexit si NATOFranta de astazi este una terorizata. Dar cultura democratiei, da, democratia s-a calit in Franta de la 1789 incoace, face ca Marinele extremiste sa ramana in gara indoielii. Sigur, migratia, atacurile teroriste, intoleranta pun intrebari Frantei de astazi. In era Selfie, Intrebarea este cultura Frantei. Intrebare=indoiala este extremismul ce ne trebuie, este Marine altceva decat taica-su? Este Bula Frantei, un pic de indoiala fata de bula americana.