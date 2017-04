Miercurea, hai in strada! Ai toate cartile aici! Am stat o saptamana in Libraria Carturesti si am citit. Nemilosi am fost cu Esca, Armand, Liiceanu, Breban, Streep, Kaplan, Latouche. Ca sa stii ce sa citesti in vacanta de 1 mai.

1.In primul rand, alegerea a facut-o Libraria. Sa nu uitam, o librarie nu are toate cartile posibile. Alegerea librariei, deja e o selectie. Te indruma, zice: uite, asta consideram ca ne reprezinta pe noi, asta credem ca-ti deschide capul tie. Asa ca n-am gasit carti care sa preamareasca prostioare precum: dacii, Bucegii ca centru energetic al lumii, nici categorice teorii ale conspiratiei.2. Alegerea a doua a fost a mea. Am tras cu tunul in noutati. Eram curios ce-a mai scris Liiceanu, Rasuceanu, Teodorovici, Latouche. Deja sunt vechituri: Clotilde, Patrasconiu, Botton, Streep. M-am luat de val, curiozitate, barfa.3. Apoi, alegi cartile dupa interes. Ce te intereseaza cu adevarat. Dezvoltarea capului sau personala, bucatarie sau sex, viata sau moarte? Ai chef de lejer sau de complicat. Vrei sa te despaduchezi sau sa o iei razna. Vrei sex sau lectura? Vrei sa te imbeti sau sa fii tandru. Toate-s posibile cand cauti printre carti. Cautarea conteaza. Cand cauti o carte esti egoist, ca de obicei. Te cauti pe tine. Si vrei sa te recunosti in chestia asta. Ca pleci acasa cu o carte. Ce sens are sa iei o carte care nu-ti vorbeste despre tine?4. Asa am facut si eu. De altfel am destula experienta de lectura. Pentru cartea mea 101 carti romanesti de citit intr-o viata, ce crezi? Am citit peste 1000 de carti. M-am cocarjat de atata citit, dar voluptatea de a sari dintr-o carte in alta n-as da-o decat pentru amor si o sticla de vin de rosu sec. reeditare, este la 2+1 promotie.Aparuta prin anii 90, astazi este o carte pentru cunoscatori. O gagica a reusit nebunia sa fie OM, sa nu tradeze partizanii din munti. Era prigoana anilor 1947-60 impotriva celor care se opuneau comunismului. Rizea e Om, daca vrei sa vezi cum este asta, citeste-o! are caracter, citeste-i vorbele neclintite, priveste cum gandeste tipa. Nu uita sa dai si sa te documentezi pe net, s-ar putea ca povestea asta sa nu-ti spuna mai nimic.Nu e rea cartea. Poti sa-ntelegi simplu, ca dintr-un abecedar ce-i cu Balcanii. De unde conflictele, de unde diversitatea, cat de civilizator era turcul pe vremuri. E o carte destinsa, prietenoasa. Nu fii fraier, e misto sa stii in ce butoi cu pulbere te-ai nascut.E obsesia lui Rasuceanu (vezi si Bucurestiul lui Eliade) si are o teorie cat se poate de desteapta: orasul este ceea ce noi ne imaginam despre el. Merita sa vezi cum vad Bucurestiul, Cartarescu, Adamesteanu, Simona Sora, Ioana Parvulescu, Stelian Tanase. Rasuceanu analizeaza descrieriile de oras ale autorilor, apoi ii ia la intrebari despre Colentina, Matasari, le Belle Epoque si toate imaginariile autorilor.Barosana carte! Despre duel. Sa vezi cocosii cum se invartejeau, din ce se luau si cum ajungeau la bataie cu spada sau pistolul! Da, era vremea fanfaronadei razboinice si a solutiei de a ajunge si tu ceva pe lumea asta, cu simbrie si nevasta. Atunci, arma te facea barbat si cum lumea se batea, tu nu puteai sta deoparte. Iti sarea tandara! Vezi cum le-a sarit tandara boierilor, intelectualilor nostri.Femeia, portretizată în cartea lui Alin Ciupală, înseamnă patriotism, datorie, eficienţă, spirit civic în Războiul Reîntregirii. Ciupala, ca istoric, documenteaza tot: de la Regină la Prostituata: ”Acţiunea feminină a adus o organizare care a lipsit de multe ori la nivelul guvernului, de exemplu, şi o solidaritate care poate fi echivalată, pentru a utiliza un termen actual, cu ceea ce denumim spirit civic. Într-un cuvânt, femeile au fost şi ele acolo, chiar cu asupra de măsură, chiar dacă toată această contribuţie este acum pusă în valoare.”Cand esti vedeta/in vizorul public chestiile astea biografice nu au alt scop decat sa destepte inima cititorului: ba, pot si eu! Nu e nimic imposibil. Dar mai e ceva cu biografiile astea. Important e sa ai bun-simt. Nimeni nu se asteapta la marele stil. Important este ca stilul tau sa zica: insufletesc. Autoarele citite au bun-simt.povesteste neted, fara umbre, cate o stare, asta inseamna ca putem avea si noi stari de astea si le putem lua in seama. Sotul ei ii da o guma NOUA, mama, da, e bine sa schimbi guma uneori, dar si lucruri in viata taare o tensiune in carte. Ca si cum ar rupe peretii, ar sparge prejudecatile. De fapt, ea isi traieste mirarile. Da, romanii sunt mai bolnavi decat francezii. Poate, si ce daca? E femeie si a gandit si avort si dragoste ca pe proceduri.le zice cu cuvinte si PUNCT. Cuvant Punct. Este maxim bun simt.Nu stiu ce a scris ea/ce a dictat biografului. Ce a iesit nu e nici durere, nici rasfat. E simpatico?!Tipa este din seria Eliade, Cioran, Ionesco cu care se lua in paradigm. Este una dintre singurele jurnale (acum intr-o editie integral si de lux) care fac educatie sentimentala. Jeni, o interbelica, vorbeste despre dragostea platonica si cea fizica. Sa va spun cum e, am recitit jurnalul acum. Deci, platonicul vine, dupa mult timp la usa iubitei. Ete, na! Iubita lui, insa, cumparase savarine si-l astepta pe carnal. Platonicul? Cititi cartea! Superbe scene. Femeia asta gandeste-scrie cum putine o fac. Cat Esca si Streep, Pellea si Armand la un loc!Nu stiu cum se-ntampla dar Breban isi falsifica din nou chiar si propria posteritate. Nu e in stare sa fie sincer nici singur. Da, un mare prozator. A rupt in anii 1970 cu niste carti. Dar de aici si pana la felul in care o da pe patriotism ieftine cand Ceausescu l-a primit inapoi in tara dup ace l-a injurat, e cale lunga. Breban e nesincer! Nu e mare paguba!Impresii dintr-o prieteniePUNCT.Intotdeauna Giurescu. De ce? Iorga mitologizeaza, ignora si inventeaza surse. Tipul este tare, nu zic, dar Giurescu are metoda, rabdare si documentare. Iorga era bun de om politic si o fi avand si el dreptate in istoria lui, dar Giurescu pune lucrurile in ordine. Daca vrei ordine in capul tau, nu zapaceala., la nimeni in1. Ca stii sa repari o carte rupta, nu-nseamna ca gandesti. Adica, gandesti, dar la indeletnicirea ta. E rutina!2. Ca citesti cartea rupta si o povestesti papagaliceste, nu-nseamna ca gandesti.3. Ca spui prostii despre cartea reparata si rupta, iar nu-nseamna ca gandesti.4. Ca citesti carti despre cartea asta si incepi s-o intelegi, inseamna ca, da, incepi sa gandesti!5. Ca asimilezi si intri in dialog cu cartea si cei care o judeca, da inseamna ca dai semne de gandire. A gandi nu e sa dai cu prejudecata in om. Sa digeri precum sarpele elefantul, da! Esti in stare?Teoria e veche. De la rochiile de nunta din hartie ale lui Toffler. Nou este fiorul pe care-l simti citind generalizarea acestui principiu. Pe tot ce pui mina, inclusive materialul de constructive al casei este intr-o garantata stare de deteriorare. Cum se naste, e mort demult!E o grozavie cartea asta. De ce? Povesteste felul in care ne apropiem de felul de a fi al Celuilalt.Buna ideea, intradevar. China a invatat de la Rusia mereu. Revolutia comunista. A ucis mai bine si a supus mai bine. Deschiderea capitalista acum: este cam cea mai mare putere a lumii, in unele sondaje. Acest parallelism e misto in carte. Cum China e mai mare fiindca Rusia s-a facut tot mai mica.Obsesia noastra a tuturor. Care-i locul nostru in societate? Bun, stim. Ne recunoaste cineva acest loc. Bun, nu cumva e cauza marginalizarii noastre spaima inegalitatii sociale. Este un MUST, daca vrei sa fii cu mintea in capul tau pe strada.Iti bagi nasul in treburile altora si senzationalul e viata ta, citeste-o! Da, exista om dedesuptul cojii de scriitor. Lewis Carroll şi fetiţele? Salinger își bea propria urină? Ceva femei şi bărbaţi s-au culcat Lord Byron.O lectie simpla: jurnalismul toata viata lui e SUBIECTIV, sa va iasa din minte obiectivitatea. Deci, jurnalistul, jurnalul, bloggarul, ce este spune parerea lui si e dependent piatza. Sunt prea multe violuri? Scapa de ele! Alege alt jurnal! Vrei mai multe fake news-uri? Ai la indemana. De fapt, ce am patit? Am crezut ca prostii ca jurnalismul schmba lumea. De fapt, el nu schimba nimic! El isi impune propriul discurs. Tu trebuie sa gandesti! Gandesti? Ia vezi ce zice Liiceanu!Cartea asta nu are alta valoare decat ca o spune Kaplan. Consilier de presedinti si secretari de stat. Bun, cartea e de nivel, dar mie personal nu mi-a spus ceva in plus. Am nevoie mai mult ca oricand despre cum o ia razna Trump. Despre asta n-are scris nimic cartea. Istoria e a lui Trump, iar tehnicile-istoria spusa de Kaplan sunt din trecut.Trebuie s-o ai in casa. E si de cadou! E culegere cu dragoste romaneasca. E si de dat mare! Mai bagi o inspiratie si, ce daca n-o citeste nimeni, nepotii tai or sa zica, uite ce misto chestii. Nu-ntelegem nimic, dar e trendy, cosy, dragu!Nu stiu cum, dar Lodge mie imi place fiindca gaseste femininul si detaliul amuzant in barbat: “Soţia lui se dădea mereu prima jos din pat. Imediat după ce suna deşteptătorul, arunca în lături aşternuturile, îşi punea picioarele pe podea şi­şi lua halatul. Pe el autodisciplina ei îl umplea de vină şi de admiraţie. — Nu mai sta în pat, zise ea. M­am săturat să ţi se tot răcească micul dejun. Nu­i răspunse şi se prefăcu că doarme. De îndată ce ea ieşi din cameră, se rosto­ goli în adâncitura caldă pe care­o lăsase corpul ei în saltea şi se întinse cu voluptate. Ca încărcătură senzuală, era momentul cel mai satisfăcător al zilei – această întindere într­o porţiune nouă, dar caldă a patului. Însă momentul se văzu periclitat instan­ taneu de conştiinţa faptului că în scurt timp trebuia să se dea jos şi să înfrunte restul zilei. Deschise un ochi.”Cand trupul tau e belit de boala, fictiunea ajuta? E cum e mai demonic. Boala in tine, capul te ajuta. Teodorovici stie jocul cu limita. Nu este "Circul nostru va prezinta", dar e Teodorovici!O carte. Te miri cum de a ajuns intelepciunea umor: “[Vestitul poet] Abū Nuwās24 povesti : Pe corabia care ne ducea spre Bagdad se afla unul dintre cei mai mintoşi învăţaţi din Horasan. Văzându­l că mânca mereu singur, l­am întrebat de ce. — Nu pe mine trebuie să mă întrebi, îmi răspunse, ci pe aceia care mănâncă laolaltă ; lucru care nu e firesc. A mânca singur e un principiu, a mânca împreună cu alţii e o augmentare (ziyāda) (fără necesitate) a acestuia.”