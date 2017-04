​26 aprilie. Vezi viata lui Shakespeare povestita de Haute Culture. VIDEO. Despaducheaza-te de prejudecati la “Cui i-e frica de Virginia Woolf?” si asculta de Chopin si Pei. Nu-i de joaca! Nici Melania Trump. Nici Cernobilul. Asta-i cultura ta!

Astazi le celebram operele lui Shakespeare, arhitectului Pei si Melaniei Trump. Coincidenta nu? Dar si un alt cuvant a facut cariera: Cernobilul. Sa nu te joci cu nucleara. Ziua ta nucleara are sens. Zilele Culturii Sefarde, atelier la NEC si “Cui i-e frica de Virginia Woolf?”.

Zilele Culturii Sefarde, cea de-a patra editie. La sediul Institutului Cervantes de pe Bulevardul Elisabeta. Festivalul tine 3 zile si este un cumul de discutii, arta si istorie a evreilor Sefarzi (adica cei din Spania). La ora 18 incepe vernisajul expozitiei Bucurestiul Sefard, urmat de o conferinta despre istoria muzicii sefarde. joaca la Godot Cafe-Teatru. Piesa este cea mai amuzanta radiografie a “familiei perfecte (traditionala si naturala)”. La Godot poti sa te relaxezi mancand si band ceva in timp ce te bucuri de spectacole de performance si teatru, iar piesa scrisa de Edward Albee este un prilej excelent pentru a realiza ca viata in familia ta e mai buna decat pare.De data aceasta o dezbatere cu tema: Istoria in cheie minora: Cum si pentru cine mai scriem istorie? Dezbaterea este prilejuita de aparitia volumului: Povestiri intretaiate: Istoria in cheie minora, Cetatea de Scaun, 2017, volum editat de Ovidiu Cristea. Conferentiari: Ovidiu Cristea (Cercetator, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga") Marian Coman (Cercetator, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga") Ovidiu Olar (Cercetator, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga") Moderator: Silvia Marton (Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti)(1564) William Shakespeare este botezat.Nu se stie cand s-a nascut, dar e sigur ca atunci a fost botezat. A scris peste 30 de piese de teatru, 154 de sonete si cateva alte opere. Toate sunt scrise intr-o engleza dificila, adecvata vremurilor grele, fapt care deschide posibilitatea mai multor interpretari ale textelor. Piesele lui sunt cele mai jucate in teatrele lumii si toate lucrarile lui au fost traduse in toate limbile vorbite pe Pamant. Cel mai folosit ritm in versurile lui este pentametrul iambic, un rollercoaster de accente jos-sus-jos-sus care urmareste ritmul inimii. Printre lucrarile lui celebre se numara tragediile Richard III, Hamlet, Romeo si Julieta, Macbeth dar si comediile Visul unei nopti de vara si Negustorul din Venetia. Shakespeare are o influenta uriasa asupra limbii engleze, introducand cuvinte precum: addiction, fashionable, manager, swagger si uncomfortable. Sunt varii dispute referitoare la viata lui personala, pentru simplul motiv ca nu stie nimeni ce facea Willy de fapt. O fi copiat lucrarile de la alti oameni precum profesorul Gilderoy Lockhart din Harry Potter 2, o fi fost gay, o fi fost cocosat, cine stie. Important e ca atat lumea teatrului cat si asteptarile romanticilor nu au mai fost niciodata la fel dupa el. Mai mult, daca actori precum Kevin Spacey, Ralph Fiennes, Al Pacino, Benedict Cumberbatch si Sir Ian McKellen considera esentiala explorarea rolurilor lui Shakespeare, in special rolul lui Richard al III-lea, asta spune multe despre puterea autorului de a relata povesti. Monologul lui incepe cu “NOW” (acum). Nu e in trecut, nu e in viitor. E acum (chiar daca a fost acum peste 400 de ani), e la fel de important acum ca si atunci. “Now is the winter of our discontent Made glorious summer by this sun of York” (Richard III, Ducele de Gloucester)una din cele mai frumoase piese ale lui Frederic Chopin. Compozitia este alcatuita din doua parti, initial a fost compusa Marea Poloneza iar doi ani mai tarziu Chopin a adaugat partea “Andante spianato” (adica usor, incet, asezat) la inceputul lucrarii. Cele doua parti sunt legate printr-o portiune forte asemanatoare unei fanfare, facand trecerea de la tanguiala usoara si perlata tipic perioadei romantice la Marea Poloneza la un dans in forta plin de demnitate si mandrie. Este singura data cand Chopin foloseste termenul “spianato” in lucrarile sale. Compozitia este de o sensibilitate uriasa, mai adesea intalnita in valsuri si studii, contrastata de forma jucausa aleasa. Oricand o asculti te va umple de bucurie.(1917) Se naste I.M. Pei, unul din cei mai mari arhitecti moderni. Stilul lui este modernism pur, cu influente de cubism si arhitectura traditionala. Are o viziune extraordinara asupra spatiului ca intreg si imbina perfect “stilul clasic al formei cu metoda contemporana”. El este de parere insa ca nu curentul in care incadrezi ceva conteaza, ci cum afecteaza acel lucru comunitatea inconjuratoare. Multe din cladirile lui au starnit controverse pentru public cat si probleme pentru inginerii constructori, dar asta nu este problema artistului. Artistul creeaza si muritorii de rand se obisnuiesc cu ideea. De altfel, a creat unele din cele mai de impact cladiri din lume, printre care mentionam: John F. Kennedy Library (Boston), Fountain Place (Dallas), Museum of Islamic Art (Doha), the Rock and Roll Hall of Fame si bineinteles Piramida de la Louvre. Tinand cont de faptul ca Muzeul Louvre este cel mai vizitat muzeu din lume si absolut toata lumea care merge acolo isi face un selfie la piramida, eu zic ca e un #designbun.La multi ani! de la mondeni si lingusitoriactorul celebru. Ah nu, e celebru pentru ca l-a impuscat pe Abraham Lincoln, scuze. Lui Booth ii placeau sudistii si era complet impotriva abolirii sclaviei in Statele Unite. Dupa ce l-a impuscat in ceafa pe presedinte in timp ce acesta se bucura de o piesa de teatru se zice ca ar fi declarat “Sic semper tyrannis” – cuvinte atribuite de asemenea lui Brutus cand l-a asasinat pe Cezar in Senatul Roman, cuvinte a caror traducere ar fi “astfel (se intampla) mereu tiranilor”. Un fanatic blocat in trecut, John a mai trait cateva zile dupa care a fost prins si impuscat. Csf, pacat, s-ar fi inteles de minune cu Coalitia impotriva Vietii.in urma unui experiment tampit. Probabil cel mai dezastruos accident cauzat de eroare umana, orgoliu si un exemplu clar al nenorocirilor competitiei nesfarsite intre URSS si America din timpul Razboiului Rece (care nu s-a incheiat, nu ascultati ce zic manualele de istorie). Explozia a aruncat material radioactiv intr-un nor care a facut inconjurul planetei, afectand zone uriase si distrugand mii de vieti. Abia dupa 30 de ani a fost inchis intr-un sarcofag de plumb, beton si otel care ar trebui sa reduca dramatic nivelul de emisii radioactive care vor mai avea loc pentru sute de ani in miezul topit de sub centrala.