25 aprilie. Asta-i Cultura ta! Intreaba-te despre Dor si Ilie Nastase. Vezi vietile lui Al Pacino si Ella Fitzgerald. Ti le spunem in VIDEO/Esti la curent cu noul trend Instagram: iti pozezi dosul in calatorii/ Traiesti DADA. Intr-un cort gonflabil 

Proiectia documentarului “Doar o rasuflare”, la Clubul Taranului, de la 18:30 Dobrin Sicrea traieste cu sotia si cei trei copii in Copsa Mica, cel mai poluat oras din Europa pana in 2009, cand fabrica Sometra, la care acesta lucra, s-a inchis. Fiica cea mica, Denisa, este semiparalizata iar parintii duc o viata profund religioasa. Monica Lazurean-Gorgan surprinde - prin cadre fixe si compozitii care amintesc de stilul lui Ulrich Seidl - 7 ani din viata acestei familii, oferind spectatorilor ocazia de a observa dinamica nuantata a relatiilor de familie de-a lungul timpului. Unele lucruri se schimba, pe masura ce copiii cresc, in vreme ce altele par sa ramana constante. Documentarul “DOAR O RASUFLARE” exploreaza cu maturitate si empatie dilemele morale cu care se confrunta Dobrin, odata ce ajunge in mai multe randuri la intersectia dintre medicina si religie. Similar parabolei biblice a lui Iov, si credinta familiei Sicrea pare a fi testata in asteptarea unui miracol. Ultima oprire: Bucuresti, la Galeria Tipografia / Combinatul Fondului Plastic, de la 18:30 Prin intermediul proiectului Dada on Tour, realizat in colaborare cu Asociatia «Dada 100 2016 Zürich», expozitia Dada in Nuce a devenit mobila, sub forma unui cort gonflabil, care a fost trimis intr-o calatorie prin intreaga lume. Dada on Tour va porni pentru ultima oara la drum si se va opri la Bucuresti, primul loc de manifestare artistica a celor doi cofondatori Cabaret Voltaire, Tristan Tzara si Marcel Iancu. Dupa ce a luat nastere la Cabaret Voltaire din Zürich, in 1916, curentul Dada s-a raspandit rapid in orase precum New York, Berlin sau Paris. Cortul contine lucrarea „Firmamentul Dada”, care ilustreaza calatoria acestui curent artistic international din 1916 pana in 1923, precum si filmul Dada in Nuce. Expozitia este insotita de un catalog si o colectie de biografii a celor 165 de dadaisti. Vizitati cortul nomad si descoperiti viziuni, actiuni, scandaluri si povesti de dragoste ale celor 165 de dadaisti, printre care Tristan Tzara, Jean Arp, Marcel Duchamp, André Breton, Francis Picabia, Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven, Sophie Taeuber-Arp si Arthur Cravan. Ce-I de facut? Pe Instagram e moda fundurilor pozate in colturi frumoase de natura. Trece. Daca esti curios, uite galerie foto Doi adolescenti au murit tragic intr-o avalansa in Muntii Retezat. Un val de emotie vuieste pe retelele de socializare dupa tragedie. Copiii erau detinatori de recorduri in alpinism. Cine-i vinovat? Tatii celor doi au fost impreuna cu micutii, pe munte. Au ales traseul inspre Varful Peleaga. O cotitura de poteca. Zapada era afanata. Cine-si asuma riscul? Cine a ales calea pentru copii? Ar trebui oare legea sa permita accesul copiilor de 12-13 ani in zone atat de periculoase? Ce-ar trebui sa schimbam in societate dupa tragedie? Cum crestem copilul? Fara frica? Cum administram riscul? Ce inseamna performanta sportiva pentru mama, tata si copil? Petreanu Bazavan. Ajuta sa avem o opinie despre tragedie? Daca da, ce-ar fi sa citim si opiniile celorlalti, inainte de a spune bazaconiiInca din 1954, in Memorialul Holocaustului din Israel, denumit Yad Vashem ( „Un memorial si un Nume”, in traducere) sunt adunate numele tuturor victimelor, dintre care au fost identificate 4,7 milioane de nume pana in prezent. In „Sala Numelor” grupurile de vizitatori trec in tacere si contemplatie. Pe rafturi mai este spatiu ramas gol pentru inca 1 milion de nume. Victimele necunoscute ale Holocaustului. Federatia Internationala de Tenis a deschis o ancheta dupa un comentariu al capitanului nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, despre copilul inca nenascut al Serenei Williams. Serena il face pe Ilie “rasist”. Alfredo James “Al” Pacino s-a nascut pe 25 aprilie 1940. Mama avea 17 ani cand l-a adus pe lume. Tatal i-a parasit. Tragedia copilului Al: mama lui a murit la 23 de ani. Actorul a fost vagabond, Gavroche, baiat bun la toate intr-un teatru mic de cartier. Ii placea James Dean. Ii placeau musical-urile din vremea de glorie a Hollywood-ului, productiile cu buget mare. Se adapostea in cinematograf si traia spectacolul grandios. Filmul preferat al lui Al: “Singin’ in the Rain”, cu Gene Kelly. Al Pacino a muncit de mic, n-a taiat frunza la caini. Cand era tanar, lui Al ii placea sa imite actorii pe care ii vedea in filme. Incerca diverse voci si stari emotionale. Chiar daca orele de la scoala nu ii erau pe plac, isi gasea linistea in piesele de teatru ale scolii. Dupa ce a renuntat la scoala, Al s-a hotarat sa inceapa viata de actor. N-a gasit imediat roluri in productii de teatru. Pe cand era angajat drept ingrijitor intr-un teatru, se uita des in oglinda. Actorul a povestit ca privea in oglinda timp indelung pentru ca i se parea straniu chipul reflectat. Directorul l-a dat afara, isi neglija postul. Cel mai bun prieten al lui Al: Sean Penn, dupa ce au jucat impreuna in “Carlito’s Way”. Cel mai solicitant rol: In The Godfather II. Cineastul Francis Ford Coppola l-a convins cu greu sa vina pe platou. Producatorii nu-l voiau in “Nasul”. Era prea scund, prea sleampat. Alfredo a baut o jumatate de sticla de J&B si l-a urmat pe Coppola. Piesa vestimentara preferata: Costum de matase neagra, cu un numar mai mare. Barfa despre Al: se da cu fond de ten. Bancul preferat si crezul lui Al Pacino despre actorie: “Un schelet intra intr-un bar si cere o bere si un mop”. Morala bancului: Un actor trebuie sa simta si sa gandeasca, inainte sa rosteasca o replica. Altfel, textul se scurge pe jos, intr-o balta invizila insignifianta, ca dintr-un schelet. Protejatul lui Al Pacino: Johnny Depp, care repeta obsesiv bancul lui Pacino in interviuri.Al Pacino in Dog Day Afternoon:Al Pacino aka Michael Corleone in “Nasul”:O scena romantica in care Al Pacino e Carlito in filmul “Carlito’s Way”:s-a nascut la 25 aprilie 1917. Ella e vocea jazz. Sunetul pe care-l daruieste lumii e ca o noapte calda in New Orleans. E zgubilitica, are figura materna. E jucausa. E altfel decat, sa zicem, Billie Holliday, cu tribulatiile sufletesti, cu negura patimii feminine. Ella te bucura, cu zambet, cu melancolie hazlie.Da, barbat-femeie. Trebuie facut ceva!