24 aprilie. Asta-i cultura ta VIDEO! Asculta: in Bucuresti, Porter #nostalgie Tine minte: Churchill si Kodak Picteaza: “action painting” Reuseste ca un cal Troian

Un jazzman adevarat, probabil cel mai interesant cantaret de blues, soul, R&B, vocea lui iti va baga direct un filtru #nostalgie in viata si te va misca chiar si de pe scaunele alea imposibil de incomode ale salii. Groovy!In timpul unui razboi -pe care nu il castiga nimeni-, grecii construiesc un cal enorm de lemn in care ii ascund pe cei mai iscusiti razboinici si il fac "cadou" troienilor. Apoi se prefac ca pleaca inapoi spre Grecia cu corabiile lor dar noaptea se intorc si invadeaza cetatea ale carei porti au fost deschise de catre oamenii din cal. Cel putin asa zice legenda. In zilele noastre, simbolul calului troian continua sub forma virusilor de calculator "Trojan" care pacalesc utilizatorul sa-l activeze cauzand pagube din interior. , cunoscuta de toata lumea sub numele de Kodak. George Eastman este unul din fondatori si cel care a perfectionat rola de film in urma achizitiei patentului de la David Houston. Kodak a avut un succes imens la inceput, vanzand pe principiul "aparat de fotografiat ieftin, rola de film scumpa". Compania este cea care a popularizat fotografia amatoriala, intrucat era prea complicat si scump sa fii fotograf cu camerele de dinainte de Kodak.pictor olandez. Calatoreste ilegal in America si se incepe sa lucreze cu arta comerciala, vopsit case si alte treburi practice. Cele mai renumite lucrari ale lui apar dupa ce o cunoaste pe viitoarea lui sotie, si reprezinta femei, culmea. Stilul sau a fost numit "expresionism abstract" sau "action painting" – un stil caracterizat de actiunea din spatele creatiei, intentia si gandurile care permit mainii sa creeze, nu tehnica. De Kooning detine in continuare recordul pentru cea mai valoroasa opera de arta vanduta vreodata, undeva la 300 milioane de dolari, la egalitate cu un tablou de Paul Gauguin.



Imposibil de mentionat cate si mai cate a facut femeia asta de atunci si pana astazi, dar a cantat, a jucat pe scena si in filme, a avut show-uri la radio si pentru absolut tot ce a facut a primit premii. Are Grammy, are Oscar, are Emmy, are Glob de Aur, are Tony… Este una din cele mai de succes artiste din lume si e dovada clara ca “daca vrei, poti”. Habar nu are sa scrie sau sa citeasca note muzicale, dar intelege muzica cum putina lume reuseste.Creatiile sale sculpturale si culorile patrunzatoare i-au propulsat cariera de-a lungul timpului. A fost directorul creativ al casei de moda Hermès pana in 2010 si are un stil jucaus dar formal. A creat costumele in filmul “Al cincilea element”, celebrul corset cu sutien conic al Madonnei si anumite tinute ale lui Marilyn Manson. Incapatanat, direct si total opus socialismului, daca traia in Romania acum ar fi fost cel care organiza miscarea #rezist. A fost decorat pentru multitudinea serviciilor aduse Marii Britanie pe timpuri de mare criza, a servit imperiul de doua ori ca prim ministru si era prieten cu familia regala, pentru ca si asta era parte din job-ul lui. Desi a impartit Europa in sfere de influenta cu Stalin, era sustinatorul ideilor de unificare a Europei. Cand Regele a anuntat la cateva luni dupa ce a fost investit ca doreste sa o ia pe Wallis de nevasta (care era deja divortata de doua ori, act nerecunoscut de biserica atunci), Marea Britanie a intrat intr-o criza constitutionala puternica, zguduind toate teritoriile si patand imaginea monarhiei. Wallis era o femeie moderna care stia ce vrea iar Regele a abdicat pentru a putea sa fie cu ea, si au trait fericiti. Nu e o poveste tipica Disney dar este unica. Barfe: 1854 Franz Joseph I al Austriei se casatoreste cu Elisabeta “Sissi” (spre disperarea soacrei ei) 1992 David Bowie se casatoreste cu Iman (mega cuplu) 2007 Whitney Houston divorteaza de Bobby Brown, mai bine mai tarziudecat deloc (bravo fata!)