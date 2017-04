​Lacomia-Romania. Serialul Haute Culture de duminica. Primul episod: Furati pe o limba pasareasca

Eram proaspăt scăpaţi din ghearele comunismului orwelian. Vezi cincinalul in patru ani si jumatate/chiar patru:Ne-am aruncat în braţele unui capitalism care ne promitea prosperitatea şi împlinirea oricărui vis. Când în sfârşit credeam că am ajuns să trăim şi noi într-o lume normală, pe neaşteptate, totul a luat-o razna. De la ultima criză mondială, trecuseră aproape 80 de ani şi nimeni nu-şi imagina că aşa ceva s-ar mai putea întâmpla.De-a lungul timpului, au fost imaginate cele mai incredibile cauze care ar putea provoca crizele: de la “petele solare” a le lui Jevons , la “supraproducţiile” lui Marx , “distrugerile creatoare” ale lui Schumpeter şi mai nou “lebedele negre” ale lui Talib In realitate, începând cu legendara criză a bulbilor de lalea din secolul XVII , trecând prin Marea Criza din 1929 şi ajungând la cea mai recentă “recesiune globală”, la originea majorităţii crizelor, au stat excese financiare provocate de dorinţa de o îmbogăţire rapidă şi fără efort, în ultimă instanţă de lăcomie şi de nesăbuinţă.De data aceasta, Mamona, duhul cel “bun” al lăcomiei, i-a ispitit pe bancheri, şoptindu-le la ureche că li s-ar cuveni o felie mai mare din tortul prosperităţii. În mai puţin de două decenii, aceştia au reuşit să transforme sistemul financiar în industrie financiară.Noua industrie promite să facă bani din bani, fără să mai trebuiască ca aceştia să fie trecuţi prin economia reală, o pierdere de vreme! Mai simplu: dai banii bancherului care ştie ce sa faca cu ei, îi investeşte în cele mai extravagante pariuri care se fac la marile bănci-cazinouÎnvăţasem că economia nu are nevoie să fie planificată întrucât piaţa liberă are mecanisme proprii, capabile să corecteze orice anomalie. ”Mâna invizibilă” a lui Adam Smith este însă nepunticioasă atunci când regulile sunt încălcate cu brutalitate şi la butoane ajung persoane iresponsabile, cărora puţin le pasă de stabilitatea economiei.Elita economiştilor, în frunte cu premianţii Nobel, “experţi” financiari şi politicieni de toate religiile politice, după ce că nu au fost în stare să prevadă criza, continuă să bată câmpii cu poveşti despre virtuţile consumerismului şi soluţiile-minune care ar trebui să readucă economia “pe creştere”.Iată în sfârşit o idee bună, mi-am zis. Să nu vă imaginaţi însă că scopul acestei educaţii ar fi conştientizarea consumatorilor privind adevărata natură a aşa-ziselor “instrumente financiare”, produse de mare risc care au contribuit din plin la destabilizarea întregului sistem financiar, fără să fie în realitate de nici un folos economiei reale.Nu esti lacom? Te invatam noi sa fii lacom. Impartim, eventual, castigul.Insăşi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OECD), este mandatată de G20 să pregătească programe speciale de “incluziune financiară”, de facilitare a accesului la servicii financiare a “categoriilor defavorizate” care nu au beneficiat până acum de asemenea servicii. Treaba este cât se poate de serioasă, vor fi folosite toate canalele “educaţionale”, inclusiv cele instituţionale. Şi iată cum, fara un control adecvat al programelor introduse, organizaţii internaţionale şi guvernamentale, institutii de invatamant, se transformă de fapt în adevărate agenţii de promovare ale produselor industriilor financiare, iar noi ne vom plăti singuri favoarea de a fi înşelaţi.cu gândul să dezvălui puţin din misterele “curţii miracolelor” lumii finanţelor. Când insa am inteles că prin “educaţie financiară” se urmăreşte de fapt ademenirea celor naivi şi neştiutori în noul templu al lăcomiei, am început să mă tem că Global Casino va ajunge să fie citită doar pe sub masă. Nu e nevoie să fi neapărat un specialist, acolo unde de fapt nici nu este prea multă ştiinţă, ca să înţelegi că, până la urmă, lucrurile nu sunt chiar atât de complicate cum ar dori unii să pară. În spatele unui “limbaj păsăresc” (vorba guvernatorului) şi a unei aroganţe agresive, împăratul este de fapt gol.Stefan Frustok-Matei, autorul carţii Global Casino, Paideia, 2016