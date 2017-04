Vinerea ai Diskoteca. Muzica uneste sufletele. Haute Culture i-a mixat pe cei mai de top artisti YouTube: Ed Sheeran cu KondZilla, Smiley, Dani Mocanu. Asculta VIDEO ce a iesit!

Asa suna lumea noastra de astazi! Tu ce asculti? Uite cum suna ziua Haute Culture.Deci, avem asa pe sociable.com:12,853,4105,813,728,8753515,525,4606,049,515,220410PLUS Romania:- De unde vii la ora asta? (Official video) 5,921,973 views- Voi nu ma haliti (Oficial Video) HiT 2017 + Bonus Colaj 1,060,571 viewsSi acum iata articole Haute Culture de care ai nevoie. Lectura in weekend, ploua! Saptamana care a trecut, Haute Culture a fost mai Video ca niciodata si va dezvolta continut VIDEO in fiecare ziUnde sa mergi in weekendul acesta. Cultura In Romania Bucataria este una dintre obsesiile regizorilor romani Haute Culture e-n strada si l-a gasit pe Alexandru. Povestea lui, povestea noastra. Il ajuta cineva? Viata de VIP a Marthei Bibescu Da, fiecare zi trecuta a avut un talc, un sens, un story: I ntriga politica si erotica