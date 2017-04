Miercurea, hai in strada: Hai sa facem viata mai buna pentru Alexandru. Testimonial VIDEO Haute Culture

Si am dat de Alexandru. Umblam buimac dupa cozonaci, miel, Iisus si Dumnezeu. Umblam indobitocit de merinde ca pentru Apocalipsa. Si, uite-l pe Alexandru iesind dintr-un canal de termoficare. Ca o-Nviere.Iesind din infern. “Nu, nu este infern. Eu tin curat acolo – mi-a spus el.L-am intrebat fiindca era curat si bine imbracat. Nicio tragedie nu-l umbrea. Nu mi-era jena sau teama sa ma apropii cu Dumnezeul meu de al lui. Dumnezeul lui nu mirosea nici a canal, ci palpita a viata.“eram doi copii la parinti. Mama ne-a aruncat la Casa de copii. Am rezistat muncind si invatand. Am fost cuminte, ca altfel vai si amar. Numai eu stiu ce am vazut, ce-am auzit. Lumea asta e cruda! Am stat la locul meu. Si mi-am gasit loc in canal. Da, acolo stau. Statul nu are solutii pentru noi. Ne da afara din Casa de copii dupa majorat. Noi cum sa ne gasim viitorul? Uite, spal masini, curat o scara de bloc, mai ajut in gospodarii de oameni, lucrez la zidarit, zugravit, ce are omul in casa. Nu fur, nu mint, nu dau in cap la oameni, nu iau aurolac. Oamenii de la blocuri imi mai dau cate ceva de mancare sau bani numai daca muncesc. Ca asa am eu capul meu facut. ““Un loc de munca. Daca am un loc, iau salariu. Daca iau salariu pot inchiria un loc unde sa dorm. Pe Pamant.”Haute Culture a fost prin cartierul de langa Unirea – Bucuresti. A intrebat oameni. Da, Alexandru este Om. Cauta Om. Sa-l scoata din rarunchii pamantului.Nu-i dam buletin decat pe timp limitat. Politia nu-i da pe termen lung. Nu este om pentru Politie. Pentru noi este?Noi nu putem judeca omul care sta in canal. Ala-i om? In fiecare luna trebuie sa innoiasca buletinul. N-are domiciliu. Pentru ca n-are casa, n-are buletin pe viata. Cine angajeaza un om ca asta?N-are domiciliu pentru capentru a-nchiria unul. E ditamai omul, ce institutie a statului il primeste?nu-s permite o chirie. N-are nimic pentru ca Statul, Primaria, autoritatile de tot felul, biserica nu se aduna niciodata sa se intrebe ce facem cu acesti oameni?