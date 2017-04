13 Aprilie, asta-i Cultura ta! Stii de ce ti se desfac sireturile? Afla! / Asculta Messiah de Handel/ Repeta: “Houston, we’ve had a problem”/ Mananca: Pink Floyd. Este numele unui crevete, incepand de astazi

sustine un concert la Control incepand cu ora 21 Este o experienta multisenzoriala sa ii vezi live. Va fi electric, va fi modern, va fi funky. Pe Bazooka, Aditza si Christie i-am auzit pentru prima oara in melodia de la aniversarea de 555 ani a Bucurestiului la videomapping-ul facut de Les Ateliers Nomad.joaca maine la LINOTIP, unul din treatrele noi deschise in noul Palatul Universul. Acest show dinamic iti prezinta intr-un mod serios dar plin de umor probleme cotidiene ale ambelor sexe. Despre spectacolul cu Ioana Marchidan si Flavia Giurgiu puteti citi mai multe aici La Opera Națională București astazi, dupa orele 18:30,, spectacol- eveniment cu ocazia Sărbătorilor Pascale.1519 Se nasteregina a Frantei intre 1547-1559. A fost mama a trei regi ai Frantei, a avut o influenta considerabila asupra culturii si vietii politice si a continuat traditia familiei Medici de a investi in arta. Cati a trait mult inaintea erei ei…era vizionara (fiind prietena cu Nostradamus nu era greu). Pe langa o mare pasiune fata de arte, Caterina a imbunatatit si bucataria frantuzeasca, introducand furculita. Probabil francezii mancau numai supa inainte, pentru ca de atunci tot Caterina a noastra a popularizat si patrunjelul, brocoliul, varza, curcanul, rosiile si bineinteles pastele si parmezanul. Deci atunci cand te bucuri de “patisserie fine” sa tii minte ca o italianca a facut posibila dezvoltarea artelor culinare franceze.1570. Nu e important cand s-a nascut, nu se sarbatoreste aceasta zi. Este important insa ca un om nascut in York, unul dintre cele mai frumoase si linistite orase englezesti, s-a putut afilia teribilul “Gunpowder Plot” din 1605, menit sa arunce in aer Parlamentul Angliei. Nu i-a iesit. Anglia #rezista, iar ziua de 5 noiembrie a devenit sarbatoare nationala, inca o zi in care este socially acceptable sa bei pana te faci de ras.1743 Se nasteal treilea presedinte al Americii si unul dintre “Parintii Fondatori” ai natiunii. Este autorul principal al Declaratiei de Independenta adoptata pe 4 iulie 1776. Un orator genial, responsabil pentru una din cele mai de impact replici din istoria moderna a omenirii si pentru cel mai destept concept de egalitate care nu este deloc socialist: “all men are created equal”, adica toti oamenii sunt creati egali, ba, coalitio…1970rosteste anuntul faimos si dramatic “Houston, we’ve had a problem” in urma unei explozii auzite de catre echipajul modulului spatial. Pe cand Simon & Garfunkel rupeau norma in Billboard cu “Bridge over troubled water” iar Kraftwerk punea bazele muzicii electronice, astronautii reparau si peticeau varii sisteme vitale ale modulului si au reusit sa se intoarca nevatamati pe Pamant. compune in 1741 piesa Messiah, care are premiera pe 13 aprilie in Dublin, anul urmator. Piesa este o interpretare textului biblic ce prezinta in mod simplu, sincer si glorios povestea Mantuitorului. Hallelujah! Vine Pastele. Desi decoratiile din Bucuresti arata de parca au fost scoase dintr-un cosmar “Lewis Caroll-Tim Burton-Disney”, pe vremuri perioada sarbatorilor pascale era luata mult mai in serios. Iepuri trasi de gaini gigante sau un cor intr-o abatia Westminster?– Muzeul Metropolitan de Arta din New York. Este cel mai vizitat muzeu de arta din Statele Unite si al patrulea cel mai vizitat global, si pe buna dreptate. Este pozitionat in mijlocul Upper East Side-ului, crema cremelor din the Big Apple. Aici, pe langa Caravaggio, Velasquez, El Greco, Rembrandt, Degas, Van Gogh, Matisse, Picasso si Modigliani vei mai vedea si cele mai incendiare fotografii cu celebritati suficient de norocoase invitate la “The Met Gala”. Gala Institutului de Costume, care este efectiv petrecerea Annei Wintour, marcheaza inaugurarea temei expozitionale a anului in curs iar expozitia da tonul etichetei vestimentare a serii de gala. Participantii trebuie sa se imbrace conform temei expozitiei. Aceasta gala reprezinta o actiune de strangere de fonduri si este considerata drept unul din cele mai exclusiviste evenimente sociale din New York. Evenimentul se tine la Met din 1946 cand fostul Muzeu de Arta a Costumului, infiintat in 1937, a fuzionat cu Muzeul Metropolitan de Arta sub forma Institutului de Costume. Colectia de la Institutul de Costume numara peste 35.000 de costume si accesorii ce reprezinta sapte secole de vestimentatie. Daca la Oscaruri te cheama pentru ca faci parte din industria filmului, la Met Gala nu o sa iti mearga… este "DJ Sumirock," la clubul DecabarZ din Tokyo. Iwamuro o viata si-a petrecut vanzand galuste. Apoi, dupa 70 de ani, a absolvit un curs de DJ de cateva zile si si-a gasit job. DiModica, sculptorul Taurului din Wall Street, declara ca statuia Fetei Fara Frica, amplasata in preajma, nu are toate avizele de la oficialii orasului. Interesant este ca amplasarea insasi a Taurului a fost facuta fara acte in New York. Invidia!Cercetătorii americani au descoperit că forţa cu care talpa piciorului loveşte solul loveşte şi apoi ”relaxează” nodul, în timp ce o a doua forţă, cauzată de deplasarea piciorului spre înainte, acţionează asupra capetelor şireturilor, ca o mână invizibilă. Aiurea! Sa radem cu cercetatorii, nu? O nouă specie de creveţi a primit numele trupei Pink Floyd, în urma unui ”pact” al mai multor oameni de ştiinţă care sunt mari admiratori ai acestui grup de rock progresiv