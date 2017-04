12 aprilie. Ce-i cu ziua asta? Hagi a ajuns in melodia "Shape of you"/ Brancusi, din nou batjocorit /  Doi americani au o dambla: merg la executii de oameni

Un piton din Sidney, Australia, a fost capturat de politie in urma cu mai mult de sapte luni. După luni de expunere la fum și particule, in timp ce a trait intr-un laborator de droguri, sarpele a ajuns, da, dependent de metamfetamina. Serpii sunt animale folosite pentru paza in laboratoarele in care se cerceteaza efectele drogurilor, deoarece intretinerea reptilelor nu este costisitoare.

EVENIMENT



Punk Night. Proiectie documentar + Concert Las Poftas Documentarul este despre formatia de punk noir Lightning Bolt. Punkerii practicau performance-uri guerilla-style: nu cantau pe scena, ci printre fani.







Haute Culture a fost ieri LIVE.



Ati putut vedea noua librărie Humanitas&Takumi. Obiecte traditionale, cadouri din Japonia, 30.000 de titluri, un raft cu cărţi semnate de scriitori celebri:









Aici, Stefan Liiceanu, cel cu ideeea Takumi:













Din librarie am ajuns la macelarie. LIVE din