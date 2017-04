BEDTIME STORY Crezi in INVIEREA lui IISUS sau in Industria Nemuririi? Vezi cum stai cu credinta. Te provoc, eu, Haute Culture, cu un pic VIDEO

Ma impartaseam. Treceam pe sub masa. Pe langa, paracliserul, diacul, Popa Safta care avea doua magazine in oras. Unul de cosmetice si pantofi. Altul de electrocasnice. Oficia slujba. Vindea obiecte trebuincioase. Mie imi placea Prohodul. Stiu versurile. Suna profan. Nu-s versuri, mireanule, sunt miracol. In seara Invierii, ne imbracam si noi frumos, baietii se dadeau cu gel, fetele aveau clamele roz. Lumanarile palpaiau. Era party si miracol. Bisericosii erau bodyguarzii lui Iisus. “Hristos a inviat”. Cand preotul inainta din altar cu lumanarea gigantica, se imbulzea toata lumea la lumina. Descriu o scena fara nicio boaba de sacru? Era Invierea lui Iisus intr-un colt de lume. Radeam sacru la viata ce va sa vina! Era copilaria mea.Este tineretea mea. In Bucuresti. Iepuroii, gaina cu ham, oul supradimensionat, targul de bijuuri si mancaruri traditionale – valideaza hiperconsumismul. O lume suprainformata, alienata, imatura evadeaza nu in lumea vreunei credinte, ci intr-un univers-iarmaroc.Sunt tanara si ma zapacesc. Mi se pare ca-s gata batrana. Stiinta si tehnologia imi ofera un Iisus tehnologic, bun de urlat: Exista, bun de injectat in buze, in brate, in spranceana. Este epoca anti-aging, a sportului, fitness-ului, a bandei de alergat, a raw vegan-ului. Daca nu fac nimic, imbatranesc. Filosofia “less is more”. Totul la un scroll distanta, un newsfeed ca un perpetuum mobile.Uite ce tinerete vesnica mi se ofera. Igiena orala. Crema. Yoga. Quinoa. Lintea. Pastura de albine, produs minune al stupului. Dulceata de papadie pentru bolile ficatului. Plafar. Chirurgie estetice. Robotica aduce chiar ipoteza nemuririi palpabile: inima artificiala care pompeaza sange schimbat zilnic prin dializa. Hrana sub forma de pastile. Plamanul artificial prin care se primeneste aerul poluat din oras. Recolta de celule stem. Paradisul implanturilor neuronale. Implant in buza, in sold, in sezut.a prefacutilor, cum o numeste un tip destept, filosoful francez Jean Baudrillard. Da click, un Baudrillard pe scurt, ca sa nu mori citindu-l. Topul ierburilor anti-aging, pe Pinterest Face Gym, ca sa nu imbatranesti, pe YouTube:Cobaiul e sfantul vremurilor. Genetica atesta ca am putea sa datoram nemurirea noastra mamiferului rozator. Animalul care provoaca stricaciuni in locuinte, hambaruri si depozite, in 2017 ne absolva de frica de moarte. Se fac experimente pe seama lui. Si cu cat se fac mai multe cu atat parem noi absolviti de frica de moarte. Moartea. Martin Heidegger, o considera motor fundamental al vietii, alaturi de Foame si Eros.Uite un Heidegger dragutz si animat aici:Cercetarea se bazeaza pe speculatii vechi de secole, care sugereaza ca sangele tinerilor contine substante care ar putea reintineri batranii. Sangele de la soarecii tineri a inversat procesul de imbatranire la soareci batrani. Le-a intinerit muschii si creierul.



Cercetatorii au identificat un mecanism celular care le permite sa inverseze procesul de imbatranire in ADN-ul sobolanului si sa-l protejeze de daune in viitor. Procedeul de reintinerire va fi testat pe om in 6 luni. Profetia anti-aging se implineste. Omului nu-i va mai fi frica de moarte. Edificiul credintei crestine se surpa. Nu doar Iisus e privilegiat si vesnic tanar. E gluma, nu? Da.Autorii de literatura oculta si paranormala spun: orice de pe lumea asta are constiinta. Daca te nasti, om, planta, animal, esti inzestrat cu suflet. De ce, credeai ca ai fost creat degeaba? Cainele tau, stii ca are suflet, il vezi in ochii lui. Va trai vesnic. Marul inflorit in primavara. Iarba ponosita din Bucuresti. Stejarul batran din Gradina Botanica. Orice, pricepi? Chiar si cei mai rai dintre oameni, criminalii, tiranii. Prin reincarnare, devin pamant de flori. Iata utopia fantasta a nemuririi. Ne tot transformam, in vrabie sau orhidee, pana ajungem lumina. Asa spun filosofii orientalisti. De la ce pornesc? Concreta e regenerarea naturii, de fapt. O vedem acum, pe ferestre, clipeste un pic soarele, mijesti ochii, vezi mugurii albi si roz in copac chiar si pe vreme ploioasa? Hai sa fim seriosi.Hahaha. Si ca sa rada Dumnezeu de noi uite chestie! Selectia naturala a dezvoltat o potentiala nemurire biologica la cel putin o specie, meduzele Turritopsis dohrnii, numite si meduze nemuritoare. Doar acest organism e nemuritor. Asa a vrut, poate, Dumnezeu. De murit, gen, murim. In rest ne prefacem. restul e industrie.