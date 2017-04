11 aprilie. Ce-i cu ziua asta? SNSPA propune Honoris Causa pentru SOROS/ Un tabloid castiga Pulitzerul/ Comunitatea in care se iau droguri la micul dejun/ Tu ce iubesti, in Saptamana Mare? Minulescu, Prevert, sau "Louie, Louie"?

Lovitura pentru conspirationisti. Capetele luminate decid:

Tabloidul New York Daily News şi platforma online ProPublica au câştigat, ex aequo, premiul Pulitzer pe 2017 pentru Serviciu Public. NYDaily News i-a prins in flagrant pe politistii locali. Se purtau ca bestiile cu saracii orasului.

Eveniment. "Izolati din Romania" este o serie de 12 reportaje filmatein fiecare luna a anului 2016. Acum un an urcau prima poteca si erau doi: cameramanul Marius Danci şi reporterul Dite Dinesz. Azi sunt 120, oameni care s-au intalnit la capatul a zeci de poteci din Alba, Maramures, Suceava, Nasaud, Caras, Mehedinti, Tulcea, Vrancea, Neamt, Harghita. Oameni care nu s-au intalnit niciodata, dar au ceva în comun: traiesc singuri cu aceleasi rosturi ca acum 100 de ani in mijlocul unor paduri. Seria de reportaje va avea premiera astazi, de la 19:00, la Muzeul Taranului Roman.

Omul, 19 zambete. Rasul si grimasa nu-s asa de simple cum par. Sunt miriade de moduri in care zambesti. Stii ranjetul de frica, rasul exaltat? Zambetul introvertitului, al omului de la sat care zgarie scripca? BBC identifica 19 tipuri de zambet. Amuzant e ca zambetul nu denota neaparat veselie. Povestea despre stiinta zambetului este, deopotriva, sumbra: a fost inaugurata de neurologul Duchenne de Boulogne, fiul unui pirat francez. Duchenne a studiat mecanica expresiilor faciale. A inregistrat maniera in care se contracta muschii fetei. Experimentele lui erau bizare. „Porcusorul de Guineea” pe care si-a facut experimentul a fost un barbat de varsta mijlocie, cu pareza faciala si deficit motor, pe care aplica electrozi in mod repetat, pentru a-i studia zambetul. Duchenne a descoperit 60 de expresii faciale.

Comunitate mica. Doze mici de drog Exista o comunitate mica de oameni din Marea Britanie, care practica „microdoza“: iau mici cantitati de droguri psihedelice, zi de zi, la micul dejun. Ei spun ca drogul stimuleaza creativitatea si poate avea chiar beneficii medicale. Nicio cercetare medicala nu demonstreaza teoria britanicilor consumatori de LSD.

Reddit: Tu pe cine iubesti? Un user a pus pe Reddit harta lumii, planiglobul. Cu descrierea: O poza cu toti oamenii pe care ii iubesc. In sectiunea de comentarii, utilizatorii au spus ce iubesc pe lumea asta.

Remember Poeti. Le-a ramas opera:

Ziua bluesului „Louie, Louie” cantat de Berry in 1955

Scoala de Stiinte Politice-SNSPA Bucuresti propune Honoris Causa pentru Soros. „Apreciem că Facultatea de Ştiinţe Politice se află în cea mai bună poziţie de a evalua rolul de excepţie a lui George Soros pentru transformarea gândirii politice într-un factor al construcţiei practice a democraţiei; de a recunoaşte consistenţa semnalelor sale de alarmă privind eventualul fundamentalism al pieţelor, dezagregarea Uniunii Europene, ameninţarea Rusiei sau pierderea ethosului umanist în Europa şi America.” – fragment din propunerea SNSPA sustinuta chiar de Rectorul Pricopie.In 1944 a murit Ion Minulescu, poet, prozator și dramaturg român (n. 1881). In 1977: Jacques Prévert, poet francez (n. 1900). Biografii asemanatoare. Boemie&Ironie.În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Orăşenii, pe trotuare, Merg ţinându-se de mână, Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână, De sub vechile umbrele, ce suspină Şi se-ndoaie, Umede de-atâta ploaie, Orăşenii pe trotuare Par păpuşi automate, date jos din galantare. Prevert era asa: Dusu-m-am în piaţa de păsări Cumpărat-am păsări Pentru tine Iubirea mea Dusu-m-am în piaţa de flori Cumpărat-am flori Pentru tine Iubirea mea Dusu-m-am în piaţa de fiare Cumpărat-am lanţuri Grele lanţuri Pentru tine Iubirea mea Apoi dusu-m-am în piaţa de sclavi Şi te-am căutat Dar nu te-am găsit Iubirea meaSute de versiuni a avut cantecul Marinarului care se intoarce pe insula spre as vedea iubita. Vedeti picioare si dans aici, "Louie, Louie" in Interpretarea lui Kingsmen: