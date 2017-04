Top 3 Delirul Bucurestiului Pascal. Buhagiar spune ca a lucrat cu ceea ce a gasit prin Depozitul lui Vranceanu-Firea. Analiza cainelui Haute Culture, Lache. VIDEO Iepure anxios in Saptamana Patimilor

Stiti, nu? Cand Ceausescu a devenit Presedintele Romaniei, si-a luat ca symbol in 1975 un sceptru regal. Dali i-a trimis o scrisoaure. Cenzura nu si-a dat seama de misto si scrisoarea fost publicata in organul partidului: „Apreciez profund actul dumneavoastră istoric de instituire a sceptrului prezidenţial. Al dumneavoastră respectuos, Salvador Dali”. Cred ca Buhagiar moare de ras, vazand-o pe Firea in poza cu iepuroii.Primarul Vranceanu Firea este reprezentata prin sufrageria sa, a se vedea fotografiile Vranceanu Firea-Pandele. Un amestec de obiecte uriase si ingramadite, unele tipand la altele pentru ca nu se potrivesc. Scenograful Buhagiar este reprezentat prin tipul sau de creatie de dimensiuni grozave.Un exemplu:Artistul Buhagiar, superpremiat, talentat, stapaneste dimensiunile, semnificatiile operelor sale. Viziunea lui despre Bucuresti? Bucurestiul Pascal grotesc este precum sufrageria lui Vranceanu Firea.Nu numai ca prostul-gust s-a intalnit cu grandiosul, ci, mai mult, cele doua viziuni au fost concurate de tot ce s-a gasit in debaraua Primariei din anii trecuti. Varza!Declara Buhagiar: "Iepurii nu imi apartin” si “Exista in Piata o gaina cu un iepure, facut de un alt artist acum trei patru ani. Nu am fost egoist - scoateti gaina. Practic, sunt mai multe idei adunate, dar eu am incercat sa fac cu sens." Clar: Autorul real al manufacturii Pascale este arhicunoscutul mix 2 in 1, supranumit Varza! Varza, viziunea cea mare facuta din incropeli.Dar mi s-a facut mila de un iepuroi. In dreptul statuilor lui Maniu si Coposu, in dreptul bisericii Kretulescu, de pe atza Primariei zburasera decoratiunile. Ramasese doar un iepure. Vezi VIDEO. Acest iepure este singur, anxios. Floarea, oul au fugit, au zburat de pe atza. Va dati seama, iepure taiat cu matrita, dar unic si atarnat de un lant gros. Cata munca! Floarea, oul de pe atza s-au sinucis. N-au prins Pastele. Iepurele? #rezista.Doar ca noaptea i se aprind decoratiunile care se luminau, de obicei, de Craciun! Da, priviti Iepurele de Paste si langa, din depozitul Primariei au fost scoase la lumina LUMinitele de Craciun. Iepurele de Paste vede Craciunul. 2XAnxietate. Noaptea primaria ii da dovezi Iepurelui ca este Craciun!