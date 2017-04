Auzi aici: ​curs universitar despre romi. Cu taraful Marian Mexicanu si Gelu Duminica. VIDEO La Universitatea Bucuresti, Aula Magna. Haute Culture a fost LIVE ieri pe facebook

Deschiderea Cursului este pe virtuozitate. Mama, cum canta pustiul din taraful lui Mexicanu'. Valoarea trebuie recunoscuta acolo unde este:Gelu Duminica, profesor la Sociologie-Bucuresti si seful Agentiei Impreuna isi expune ideea Cursului universitar. Este nevoie nu doar de a vorbi despre romi, este nevoie de a exemplifica, de a explica cum stam cu mintile noastre in privinta romilor. Cantecul farmeca si sterge din rasisme:Maneaua este ritm de secole, oriental. Astazi, a fost adoptat nu doar de romi, ci si de multi romani. Secretul? Sonoritatea languroasa, de loveste la lingurea, rascoleste raul si te face sentimental:Societatea, felul in care guvernantii, dar si noi societatea civila am asezat lumea, a dat 2 solutii: Ori sunt ori nu sunt barosan. Smecheresc sau nu o societate opaca, care favorizeaza infractorul? Puscariile sunt pline de barosani (vezi dosarele de coruptie). Masini bengoase, bani de intors cu lopata, iubite, case nenumarate. Astea mai mult romanii le au. Romii si ei, dar cei mai multi aspira la ele. Cantecul de unde sa vina? vine din ce nu ai, din ce speri ca vei avea. Cantecul se suprapune pe cerere. Se cer cantece despre barosani?Se fac, se canta:Congresul Mondial al Romilor, Londra, 1971: ziua de 8 aprilie devine Ziua Internaţională a Romilor. Imnul va deveni "Gelem, gelem" din filmul "Am întâlnit şi ţigani fericiţi" (1967). Steagul internaţional al romilor, jumătate de jos verde, simbol al câmpurilor înverzite, şi jumătate de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o roată, simbolizând soarta, viata nomada. Din 1990 vine oficializarea a alfabetului standardizat al limbii rromani.