Dughinul lui Putin la Bucuresti. Tu vorbesti Conspiratie? Haute Culture iti propune: hai sa ne des-paduchem de conspiratii!

In viata, Tu Cauti stabilitatea, nu Libertatea de gandire, Paradoxal, nu? Vrem casa, familie, serviciu. Vrem certitudini culturale, politice.

Ce ar fi Libertatea = dubiul, intrebarea, explicatia, surse diferite. Complicat.

Preferi Stabilitatea= Nu vrei ambiguitatea, intrebarea. Nu-ti doresti decat CERTITUDINEA. Cauti sa ti confirme/ intareasca propriile convingeri

Stabilitate=ocolesti contradictia, fugi de ambiguitati, da-i naibii pe cei cu alte pareri

Esti erou: participi mereu la mari evenimente care au mari cauze social-politice



Despaducherea poate fi facuta pe net.



Click. Sa pornim de la ce crede Dughin despre Romania



Intareste inima romanului, dar toate cele spuse sunt banalitati, locuri comune, prejudecati comuniste, nationaliste. Prezinta o Romanie Glorioasa. Suflu patriotic. Preamarita in stil comunist. Mai mult intalnirea lui Dughin este cu Ilie Badescu.Iata-l pe Tismaneanu vorbind de badescism si Dughin.



De ce Boia? De ce Tismaneanu? Pentru ca se potrivesc cu realitatea de pe net. Rusia nu este mareata economic. Si nici social. Politica de santaj politic, diplomatic a creat situatii precum Ucraina, Gazprom, decenu, enclavele precum Transnistria. Tot ceea ce gonfleaza astazi Rusia este discursul acesta conspirationist. Cum altfel, acesta este puternic in conditiile Trumpismului. Trump crede in conspiratii. Doar ca Putin si Dughin stiu sa manipuleze oamenii-stereotipuri, cei care cred in conspiratii.

Scrisa in 2014, lansata ieri in Bucuresti. Lumea euroasiatica inseamna libertate, liberalism, varietate culturala. Atlanticii, occidentalii-atlantici omoara prin globalizare orice libertate, orice initiativa particulara si diversitate culturala.Rusia si Putin / conducerea Rusiei. Etnitati structural construite pentru acceptarea diversitatii. Are/a avut in custodie tari diverse religios si etnic.Este cea care arata ce-nseamna Puterea de a conduce. Rezumatul de sus cuprinde esenta gandirii dughiniene- Lumea este in deriva. Avem Cavalerul care face dreptate: Rusia.- Lumea este faramitata. Avem Unitatea. Cine realizeaza unirea euroasiatica? Rusia.- Lumea cauta sens? Sensul este dat, iarasi, de Rusia. Este detinatoarea adevarurilor de dezvoltare economica, de armonie spirituala.-Cine are o istorie capabila, coerenta, un trecut binetalcuit, fara dubii? Iarasi Rusia.- Paradisul economic, diversitate, colaborare economica privilegiata? Tot Euroasiatica Rusie il realizeaza.- Teoria celui Puternic care exclude. Rusia este puternica, atlanticii/ sustinatorii (Japonia este enumerate de Dughin ca avand aceasta problema in Asia) sunt exclusi din proces.- Si toata aceasta structura este Alb-Negru, fara dubii. Eu, Dughin, am dreptate. Voi? Am charisma, am pozitie, de-a dreapta lui Putin? Voi, Restul?- Solutiile duc intr-o singura directie.- Concluziile le poate oricine trage singur, studiind minim evolutia economica si politica.- Se promit Paradisul, rezolvari in spatii vaste.Sunt doar Adevaruri. Crede, nu cerceta.Cauti certitudini? Ti se ofera, pe nemestecate. Rene Guenon in 1927 (East and West, The Crisis of the Modern World) avea aceeasi parere, a crizei Occidentului si a revoltei posibile a Orientului.Dughin nu e un clarvazator, cum se promoveaza, ci ultimul venit intre vestitorii crizei.vorbind despre imaginarul istoriei, arata ca istoria este o facatura, o fictiune creata pe baza unei liste de detalii conspirationiste. Da, Falsurile pe care le intalnim si la Dughin:1." şi neliniştitoare. Credem in principiul unității lumii noastre. Trecutul este la rîndu-i absorbit în structurile imaginarului, în primul rind prin obsedanta căutare şi neîncetata actualizare a originilor.2., complex de strategii susceptibile de a ne propulsa în afara timpului real, în spaţii neatinse de contradicţiile şi mizeriile curente: vîrsta de aur, utopii, milenarisme.3.bine şi rău, spirit şi materie, Crist şi Anticrist, progres şi decadenţă.Uite motivele pentru care mintea ni se opreste in loc, motivele pentru care preferam Conspiratiile: