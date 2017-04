BEDTIME STORY: “Grasa contrabasa”, "surubelnita in ochi", "esti buna de muraturi". Bullying-hartuirea. Pe romaneste. De la prieteni la profi..Reactioneaza! Ministerul Mediului de Afaceri vrea iertarea agresorului!

“GRASA CONTRABASA”. Mergeam pe bicla. La Zimnicea, acolo m-am nascut. Eram cat tancul, frate. Eu aveam un soi de ADHD. Eram copil vesel si gurmand. Am avut multe kilograme peste limita. Le ziceam colegilor: “Daca-mi mai zici o data ca sunt grasa, o chem pe bunica’”. Bunica avea darul sa ma calmeze, era o tipa desteapta foc, omul care ma linistea. Umbla la pantaloni, cu mainile in buzunare. Ea mi-a pus cartea in mana. Ea ma ferea de bullying. Bullying? Da, dar altii au patit-o mai rau. Sinucidere/ganduri rele. Cazuri romanesti.

Fratii “dinamita”, unul are 17 ani, altul de 22, s-au luat la bataie in Serbotesti, judetul Vaslui. Fratele mai mare l-a lovit pe cel de 17 cu un par. Adolescentul a luat apoi un cutit. I se spune: Tentativa de omor. “Eram printr-a saptea si aveam un coleg de clasa care incepuse sa nu ma mai suporte, fiindca refuzasem sa fiu prietena lui. La orice spuneam sau faceam reactiona agresiv, ba cu insulte, ba cu glume deplasate, ba cu replici taioase menite sa ma faca sa "stau in banca mea" (cateodata la propriu). Reusise sa ma amuteasca, cel putin cat era el prin preajma. Insa intr-o zi ne intorceam de la ora de sport. Intram in clasa in sir indian, el in spatele meu. A rostit o porcosenie la adresa mea, iar replica acida mi-a venit aproape instant, spunand-o am resimtit-o ca pe un val de energie ce se propaga in spate, lovindu-l. L-am auzit spunand, "Ruxandra?", m-am intors, iar in secunda urmatoare am vazut negru si respiratia mi s-a interupt. Cam ce se intampla atunci cand iti iei un pumn in plex.”„Nu-i zicea bully, era mai degraba o forma de impunere a baietilor mari in fata celor mai mici, mai slabi sau pur si simplu „altfel”. De cele mai multe ori era o metoda de ucidere a timpului mort, a plictiselii si se manifesta prin cateva intrebari suierate pe un ton semi-amenintator: "Ba, esti smecher, nu stii sa-i saluti pe sefii tai?" sau "Ia zi, ma, esti rocar/premiant/poet/tigan?" (in functie de ce "era" celalalt). O alta forma de "incordare a muschilor" era in fata fetelor. Etalari de masculinitate abia mijita pentru a impresiona. Dar de cele mai multe ori nu tineau mult si nu se transformau in violenta fizica. Nu tin minte ca in generatia mea sa fi existat o forma de bully care sa fi lasat traume. Din contra, imi amintesc ca anumite forme de bully erau mai degraba teste pentru a intra in gratiile unui grup: daca treceai de furcile caudine ale "mistourilor" de gasca puteai sa intri intr-o gasca. Odata intrat, se dovedea ca oamenii nu sunt atat de rai, din contra, in cazul meu s-a intamplat sa ramanem prieteni pana in prezent. Despre formele de bully grave, care lasa traume nu pot spune nimic, fiindca ori nu le-am trait, ori s-au ascuns demult intr-o zona a mintii la care nu mai am acces.”“Stiti povestile alea cu “Te prind eu dupa ore!”? Sunt adevarate. Eram in curtea scolii si m-au prins la colt doua fete mai mari, mai inalte si mai rotunde decat mine. Aveam pe cap caciula cu echipa de fotbal a carei fana eram si la fel si fularul. M-au interogat iar apoi mi-au dat o palma de-mi amintesc ca m-am inrosit de durere. Ce puteam sa fac? Am plecat obrazul si apoi am indurat. Imi amintesc chipul celei care mi-a dat palma, imi amintesc peretele de care m-a lipit si imi amintesc cum m-am simtit: neputincioasa si umilita. Eram un copil. Motivul? Caciula si fularul cu echipa de fotbal preferata.”“Cand eram in liceu, nu exista inca termenul de bullying, insemna doar gasti care terorizau bobocii si care-i judecau dupa look. Fiecare gasca avea teritoriul ei in curtea liceului. Era ca-n Manhattan. Purtam blugi rupti, lanturi, tricouri cu trupe de metal, era perioada aia teribilista si din cauza asta am avut de furca cu manelistii, care populau 90% din liceu. Uimitor, dar la mate-electronica erau multi cocalari. Stateam singura in ultima banca pentru ca nu voiam sub nicio forma sa ma amestec cu ei, stiam ca nu ma accepta ca fiind colega lor si nu doream sa fac niciun pas in directia asta. Am fost implicata intr-o bataie de pomina cu o tipa colorata doar pentru ca eram ”altfel”. Ei i-a fost scazuta nota la purtare, mie nu, pentru ca aveam note destul de mari si diriga stia prin ce trec in fiecare zi. In clasa a 12-a abia au inceput sa vorbeasca cu mine si sa nu mai creada ca dormeam prin cimitire (asta pentru ca refuzam vehement sa merg la orele de religie, mi se parea ca pierd timp si preferam sa fac altceva). La un atelier de practica, cand trebuia sa construim fel de fel de chestii, m-am intrebat cum ar fi sa bag o surubelnita in ochii unui coleg. Acum imi pare bine ca m-am razgandit.”“Mi se pare ca nu se abordeaza suficient bullying-ul oamenilor cu pozitii de autoritate.” Iulia si-a amintit de profesorul de matematica, care avea replici acide & misogine: “Nu prea se discuta de bullying-ul intergenerational in scoli si nu ma refer la altercatiile intre elevi mai mici si mai mari, ci de agresivitatea venita din partea celor cu autoritate: profesorii. Imi amintesc de profesorul de matematica din liceu, cu replicile lui misogine. Nu conta faptul ca stiam sa ii rezolv toate problemele, ca oricum era buna doar "la facut muraturi", atat pentru ca eram fata, dar si pentru ca eram la Uman. Intr-o zi, cand a vrut sa imi dea un 8, desi ii rezolvasem toate problemele la tabla, nu am mai putut rezista. Eram intr-a X-a. I-am zis ca este un ipocrit si un misogin. Mi-a zis sa ies din clasa ca altfel imi pune 4 in catalog. Nu m-am miscat din loc. Am avut norocul sa fiu sustinuta de toti colegii mei care m-au aplaudat si ulterior de parinti si nu mi-a pasat de acel 4. Totusi, ma gandesc la toti copiii care nu au sustinerea mea. Ei oare ce fac in astfel de situatii?”1. Ai patit-o?2. Te-ai luat la bataie?3. Cum esti tu, fraier sau dur?4. cum erai, fraier de bun sau “bad boy / girl” in gasca?5. Ce crezi despre PROIECT DE LEGE venit de la Guvern: Hartuirea sexuala a angajatilor sau discriminarea vor fi sanctionate, la prima abatere, doar cu avertisment, nu cu amenda, daca faptuitorul se leapada de comportamentul abuziv in 90 de zile. Repet, cum? PRoiectul de lege aici.