Fostul căpitan al echipei naţionale, Ciprian Marica, s-a alăturat campaniei "Clubul Prieteniei" , derulată de Cartoon Network şi Asociaţia Telefonul Copilului, şi care acordă sprijin copiilor şi tinerilor afectaţi de bullying, violenţă verbală şi fizică, abuz emoţional, hărţuire şi excludere. Fenomenul o fi nou in Romania, cert este ca Amanda s-a sinucis in 2012. BBC are storyul despre o pustuoica plina de viata care s-a intalnit online cu un necunoscut. Acesta i-a pozat sanii. Si sanii au devenit motiv de hartuire timp indelungat. Amanda si-a publicat pe Youtube povestea, dar sustinerea online nu a ajutat-o sa treaca momentul. Amanda era una dintre victimele unui hartuitor danez de origine. Acesta a fost arestat abia in 2014 dupa ce a facut numeroase victime. Pretextul vine de la propriile carti: "Mata Vineri" (esoterism, vrajitorie in Epoca Fanariota) si Inocentii (o lume care ramane in Raiul copilariei). Dupa ora 18 Haute Culture va realiza interviuri LIVE cu Doina Rusti si Ioana Parvulescu.Protestul a devenit inspiratie pentru Pepsi, iar Pepsi motiv de glume si controversa pe net. Confuzie? Plagiat? Kendall Jenner joaca in noul spot Pepsi. Care-i treaba? Un frison de revolta. Pentru ce se protesteaza nu este clar. Frisonul prinde in joc artisti fara inspiratie de moment. Ei isi dezlantuie energiile coborand in strada. Fotomodelul Kendall intra-n joc si ea, plictisita de sedinta foto. Ea ajunge in fruntea demonstratiei pentru a oferi un Pepsi unui jandarm. Da, da, plagiat secventa ultima. In manifestatiile din America de anul trecut s-a intamplat identic. Se protesta impotriva violentei politiei si o tipa si-a oferit mainile goale spre a i se pune catusele. Un film a castigat un bilet. "Man Down" noul triller al lui Shia LaBeouf a stabilit un record. A castigat doar 8.70 de dolari la premiera din Marea Britanie a filmului. Dezastru cu adevarat pentru actorul din Transformer si Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (era acolo Mutt Williams). Vina? Scoala, parintii, chiar si tu. Un filmulet Pixar ca sa te trezeasca:O specie de supercreatori. Cauta orice piesa/film a celor doi. Niste postmodernisti? Nebuni! Se joaca cu doldora lor de cultura. Priviti-prindeti "Faust" la teatrul din Sibiu si "Bucatarul, hotul, nevasta lui si iubitul ei" pe net. Te desteapta!