Un nou eveniment muzical debuteaza la vara in Romania: Murmur Festival se va desfasura intre 28 si 30 iulie in Cetatea Fagarasului

Murmurul istoriei

Murmur Festival s-a nascut din dorinta de a sustine traditiile si istoria locala, va avea 4 scene, muzica live, electronica, rock si hip-hop oferita de primii artisti deja confirmati: CTC, The Kryptonite Sparks, Cred Ca Sunt Extraterestru, Mr. Jurjak, Danaga, Toulouse Lautrec, Satellites, Next Ex, Dex, Baiatu de la parter, Ada Kaleh, Suciu, Charlie, Jay Bliss, Kike Mayor, Viktor Udvari, Mihai Pol, Radu Mirica, Toygun, De La Munte.Situata intr-un oras medieval, inconjurata de traditii frumoase, peisaje incredibile si oameni prietenosi, se afla o cetate ce nu a fost niciodata cucerita. Ancorata in istorie, traditie si mituri, cetatea Fagarasului este unul dintre cele mai mari forarete ale Europei si al doilea cel mai impresionant castel din intreaga lume (conform unui top realizat de Hopper1).Cetatea a fost un post militar, inchisoare (renumita pentru metode inedite de tortura), sediu al dietei si un loc special pentru balurile organizate de celebra doamna Stanca. Zidurile sale masive, cele 4 turnuri si raul ce o inconjoara sunt incarcate de povesti, traditii si mituri.Abonamentele au fost puse deja in vanzare la un pret special: 70 de lei pentru biletele regular si 89 de lei pentru abonamentele ce includ camping. Abonamentele Spring Breaker pot fi cumparate pe Livetickets Mai multe informatii despre bilete, line-up-ul complet si orarul festivalului vor fi anuntate curand pe pagina Facebook a evenimentului Murmur Festival este organizat de Monocord , agentie specializata in evenimente de muzica electronica.