VIDEO TURA de Longboard IV: 200 de km pe longboard, de la Calarasi pana in Vama Veche, parcursi in 4 zile

Asadar intre 27 si 30 aprilie, iubitorii de longboard vor parcurge aproximativ 200 de km, din Calarasi pana in Vama Veche prin Dealurile Dobrogei.Cea de-a patra editie se axeaza pe extrem si anduranta, iar pe tot parcursul traseului vor exista masini de asistenta, pentru bagajele participantilor si pentru Camp team.Cu motto-ul „Tura de Longboard IV, hai şi tu în cadru!”, ediția din 2017 va avea și un element surpriza:organizat in cadrul unui eveniment de longboard din Romania. Participanții vor primi cate un indiciu la începutul fiecarei zile, iar cel de-al doilea indiciu trebuie descoperit pe traseu, pana la sosirea in camping.Evenimentul " TURA de Longboard IV " este deschis oricaror participanti pe mijloace de transport alternativ, cu conditia de a avea o viteza minima de 10km/h, si este organizat de Rock & Roll Bombers (RRB), o parte din comunitatea de longboarding din Romania care are ca scop principal promovarea mijloacelor de transport alternative. Echipa tanara si cu initiativa organizează evenimente sportive, cum ar fi „Bombing Calea Victoriei”, „Longboarding the Year”, „EarthHour on Longboards”.In anul, pe 1 Mai, au ajuns in Vama Veche dupa 300km, din Bucuresti, pe lonboarduri si biciclete.In, tot pe 1 Mai, am ajuns tot in Vama Veche dupa 200km parcursi in 6 zile, din Calarasi, marcand astfel deschiderea oficiala a sezonul de Longboarding, cu "TURA de Longboard II".Ina avut loc a 3-a editie "Tura de Longboard III".Biletele vor fi disponibile exclusiv pe www.bilete.ro