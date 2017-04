​3 aprilie. Ce-i cu ziua asta? Actiune! Vezi un film Cristi Puiu. E ziua regizorului!/ Protestezi pentru CEU-Budapesta / Mergi la Litere Bucuresti / Animalele sunt salvate de Politie. Stiai?

La Multi Ani, Cristi Puiu! E tipul ala care ne-a scos cinematografia din provincie. "Marfa si Banii"(2001) - dialogul-spritz dintre doi tipi care-si vand constiinta pe ruta Constanta-Bucuresti, a lovit direct in plex cinematografia fara cap-coada de dupa 1989. O nebunie a fost "Moartea domnului Lazarescu"(2005) - un batran vai de capul lui e plimbat intre spitale. Groaznic, moare! Ai patit-o si tu? Puiu a luat un Cannes pe chestia asta. Dar a facut mai mult! A fost ca si cum a spart buboiul prejudecatilor privind cinema-ul romanesc.Orban, capul fierbinte si nationalist al Ungariei, are alta obsesie. Vrea sa dea afara din tara Universitatea Central Europeana. Motiv? soros sindrom? De fapt, Imaginatia lui ciupita de extremism. Protesteaza! Azi, intra propunerea Orban in boala deciziei definitive. Au protestat ieri chiar ungurii. C.A. Stoica, Vintila Mihailescu, Bogdan Iancu, Mihaela Miroiu, Claudiu Craciun si alti profesori SNSPA au semnat un protest impotriva deciziei aberante. nu-ti vine sa crezi cati romani si-au facut acolo doctorate-masterate fara plagiat si surogat.Azi Facultatea de Litere Bucuresti Deschide Portile. Cartarescu, Negrici, Manolescu, Emil Ionescu, Rodica Zafiu, Sorin Alexandrescu, Paul Cornea sunt cateva din numele de valoare care modeleaza/au modelat constiinte. Du-te saptamana asta la Litere si baga un ochi sa vezi ce-nseamna facultatea asta. Azi e o conferinta despre publicitate cu seful de creatie de la McCann De ce e important articolul? Iti vorbeste despre grija pentru necuvantatoare. Grija pentru Celalalt, politica de stat. Detaliile conteaza si ele devin preocuparea statului si nu este nimic caraghios in a salva un caine, o pisica.u-i asa? Tu ce zici? asta-i cultura dragutzului gigantic. Bun pentru statui. ingrozitor in realitate.Pisica-gogosar indopata cu conservanti.