​INTERVIU cu Psihotrop, artistul care ii ajuta pe liceeni sa invete pentru BAC cu muzica RAP: Puteam sa fiu un un tanar teribilist, sa cant despre droguri si tot felul de tampenii, dar ma bucur ca las ceva bun in urma

Realizat cu echipament Nikon Fac piese si asa invat cel mai usor. Plus ca am gasit o modalitate prin care sa transmit un mesaj, muzica rap, lucru care ma ajuta sa am o expunere destul de mare si incerc, cum pot eu si cat pot eu sa inteleg din viata, din lume, din ceea ce se intampla, sa dau mai departe mesaje pozitive.Nu vreau sa mint, nu. Dar nici nu-mi plac toate, am incercat sa le citesc, dar nu m-au atras. Si de ce sa fac lucruri care nu-mi plac? Mai ales ca in ziua de azi sint atatea optiuni de a usura lucrurile. Am citit operele despre care vorbesc in melodiile pe care le-am lansatt. Am studiat tot felul de surse pana sa fac piesele in sine, am incercat sa redau informatii cat mai valide si sa sintetizez esentialul, nu de alta dar ca sa pot sa si ajut prin piese, nu doar sa le fac sa subliniez un mod nou de invatare.Le raspund si acum, dar in rime acum. Am o modalitate noua. Cativa dintre ei se bucura de ceea ce am facut, iar cei care nu s-au bucurat inseamna ca inca n-au aflat.Minunata lume noua, de Aldous Huxley, cartea asta mi-a schimbat un pic perceptia despre viitor.O utopie dustopica care iti creeaza o noua perspectiva asupra lumii in care am putea trai in viitor. E si destul de amuzanta, dar abordeaza mai multe teme. De exemplu abolirea religiei si totusi nevoia sau lipsa nevoii de religie.Cred ca Imagine, de la John Lennon. Exista in afara artisti, MC foarte complexi, care au piese greu de retinut si unele greu de ascultat, de inteles dintr-o ascultare, insa le-as recomanda oamenilor sa asculte muzica ce ii face sa simta in primul rand, e mai important sa ne folosim emotiile. Foarte multa lume isi foloseste ratiunea si e ok, mai ales in lumea in care traim, dar muzica si arta in general, ar trebui sa declanseze emotii in om.Multa lume cred ca a fost socata si ma asteptam si eu sa para relativ, nu vreau sa zic penibil, dar caraghios. Nu se mai face asta in rap, e prima oara cand cineva a venit cu o astfel de abordare si ma bucur ca a prins. Sper sa asculte copiii si sa ramana cu ceva din piesele astea. Oricum n-as vrea sa se bazeze strict pe piese, as vrea sa le asculte, evident, dar sa si citeasca mai departe ceea ce au de invatat pentru Bac, dar am vazut cateva comentarii cum ca unii s-au apucat sa citeasca Enigma Otiliei si Ion. Ma bucur foarte tare ca un rezumat facut in versuri a putut sa-i trimita spre citit, inseamna ca proiectul asta si-a atins scopul.Am ajuns in clasa a 12-a, trebuie sa invat pentru BAC, si mi-am dat seama ca nu mai pot sa fac ceea ce-mi place, adica rap. Asa ca m-am gandit cum sa fac sa le combin, mai ales ca mi-am dat ca seama ca retin versuri mult mai usor decat sa citesc niste pagini interminabile. Prima oara am scris Plumb, care vad ca a prins cel mai bine, culmea, iar la inceput imi era cumva rusine de ceea ce scrisesem, mi se parea ca a iesit ceva usor caraghios, dar dupa am incercat sa mai scriu pentru cateva opere,am mers sa sa le inregistrez la BUGALES, un prieten din Constanta. La el acasa am inregistrat, am produs piesele si am incercat cat de bine am putut sa facem niste melodii, cu un microfon si o placa de sunet. Si iata ca am reusit sa rupem un pic internetul.La istorie sau la logica inca n-am facut versuri, dar pentru romana voi incerca sa le termin pe toate. Ideea in sine e destul de complexa, adica proiectul asta nu e chiar asa facut la prima mana. Mai ales pentru ca vreau ca lumea sa invete dupa asta, nu pot sa le scriu asa intr-o seara si sa merg sa le inregistrez. Trebuie sa stau un pic pe ele.M-am gandit poate sa dau la UNATC, poate nu, poate iau un an de pauza. Sunt foarte sigur insa ca vrea sa continui cu muzica si facultatea pe care o voi urma, mi-ar placea sa ma ajute si pe planul asta.Da, m-a ajutat cu proiectul Mihai Preda. Am folosit-o ca pe o balanta intre seriozeritate si amuzament, fiind mai in varsta, am vrut sa vad cu reactioneaza si adultii la cantecele mele, nu doar tinerii.A fost o perioada amuzanta pentru ca am intrat in contact cu tot felul de colegi, am vazut cum reactioneaza oamenii, cum inteleg muzica, am evoluat odata cu ei si odata cu generatia din care fac parte. Dar am facut melodiile astea cu bacul pentru ca, nu vrea sa fiu rau, dar cred ca invatamantul nu e in ton cu vremurile astea. Mi se pare ca e un pic depasit si m-am gandit sa aduc un plus de prospetime. Puteam sa fiu un un tanar teribilist, sa cant despre droguri si tot felul de tampenii si sa am impresia ca e senzational ceea ce fac, dar ma bucur ca fac lucrurile astea, macar las ceva bun in urma.