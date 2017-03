​1-2 aprilie, weekend HAUTE CULTURE: Constientizarea Autismului-eveniment Bistrita / Rromul Icrus face bijuterii la Art Fashion / Festivalul de SF / Cate Blanchett 13 roluri la BIEFF. STII in 20 de secunde

2 aprilie-Ziua de constientizare ca exista si autisti pe lumea asta. In Bistrita Ana Dragu organizeaza evenumente de mai mare dragul. Iata viralul evenimentului:La Maison 13, Bucuresti, Art Fashion Fair, 1-2 aprilie. E cu delectare si vanzare. Brand-uri autohtone, inclusiv rromul Icrus. haine croite, materiale nobile-lana, matase, genti, portofele, huse, bijuterie-piese premiate la Milano, parfumuri artizanale, bijuterii de toate felurile, din materiale neasteptate, lavanda-plante in ghiveci, buchete, coronite, pusculite handmade din ceramica, in forma de porc si multe altele.2. SF&FANTASY show - 1-2 aprilie Final Frontier. Ediția numărul șase a singurului târg de carte SF & Fantasy va avea loc la Centrul Cultural Casa Artelor 1 Aprilei Cavalerii Jedi și elfii din Stăpânul Inelelor au făcut un salt din paginile cărților în realitatea imediată Bucharest International Experimental Film Festival 2017, sambata, 1 aprilie, de la ora 20.00, la Cinema Muzeul Taranului. Gala de premiere va fi urmata de premiera romaneasca a filmului Manifesto, in care celebra actrita Cate Blanchett interpreteaza 13 personaje diferite.