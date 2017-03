​Bedtime Story: Romania Demonilor SangerosiText inspirat de biografia lui Zelea Codreanu de Tatiana Niculescu. Lectie pentru saltimbancii de astazi. VIDEO+Interviu

Explicam, in sensul biografiei lui Zelea Codreanu:Zelea Codreanu traieste in epoca deschiderii granitelor de dupa 1918, dar si a marasmului economie de dupa1929. Doua evenimente care au incurajat ascensiunea lui Hitler, Stalin, Mussolini. S-a dat drumul la dictatori. Ideologia: sunt superior, EU, restul trebuie sa moara. Rezultatul pe termen lung? lagare de concentrare, crima in masa autorizata, cel de-al doilea razboi mondial.Tatal, profesor, dar si politicianul A.C.Cuza, cele doua modele care-l marcheaza, au doua obsesii: nationalismul si fanatismul religios.3.sunt boli grave ale lipsei de educatie, ale manipularii, ale egocentrismului si se bazeaza doar pe charisma, retorica verbala fara nuante. Vrajeala. Vorbele se rup de realitate.4.Cultura, educatia, forma diminuata a opozitiei de orice fel, jocul exclusiv al retoricii politicianiste. In epoca se ucidea. Evreii, principala tinta. De ce? Dictaturile au nevoie de vinovati. De ce nu merge economia? Evreii si conspiratiile sunt de vina. De fapt, proasta guvernare, lipsa CIVISMULUI este de vina. Imnul este emotie colectiva,Tatiana Niculescu a fost jurnalist BBC si nu este la prima fapta echilibrata, dovada: “Spovedanie la Tanacu” in 2006.Documentarea temeinica (mers in arhive, confruntat de surse, etc.) fac ca autoarea sa nu-si traga demersul biografic spre senzationalism. Putea s-o faca! Ii era atat de simplu!Traim epoca Facebook. A noutatii permanente, a adevarului-plastilina, a emotiei.Consecinta? Fiecare Trump din Romania sau aiurea are publicul sau fanatic care nu crede intr-o a doua sursa, nu are vreo indoiala. Like si Share este luat drept Adevar. Charisma se numeste!, populism, nu profesionalism. Dau lovitura acum, indiferent de consecinte!: negru, emigrant, LGBT-ist, pitic, cu diverse afectiuni neuro sau fizice.Terorismul este simbolic legat de religia musulmana, de fapt, mult mai legat de logica actiunii si a razbunarii.Lectura cartii Tatianei Niculescu este una dintre solutii.HAUTE CULTURE: Cum de este Zelea mai este adulat astazi?TATIANA NICULESCU: Povestea lui a fost măsluită atât de comuniști cât și de facțiuni ale mișcării pe care a condus-o. De aceea, cei care îi păstrează vie amintirea simt nevoia legitimă a unei reparații.HAUTE CULTURE: Ce fel de om profita de charisma+nationalism pentru a mobiliza/induce in eroare lumea din jur? LILIANA NICULESCU: Aceasta este o lectură a zilelor noastre asupra evenimentelor interbelice. Ele trebuie însă privite și înțelese cu măsura vremii lor. Codreanu nu s-a folosit nici de charisma sa, nici de naționalism: el era un om charismatic și un naționalist.HAUTE CULTURE: Cum s-a adunat cheagul asta de extremism, azi in 2017?LILIANA NICULESCU: Extremism e un termen prea general, care acoperă prea multe lucruri, ca să-l înțeleg corect. Nu știu. Dar adesea extremismul de orice fel este simptomul fricii.HAUTE CULTURE: Si cat de periculos e amestecul nationalism+charisma in 2017?LILIANA NICULESCU: Când nu mai înseamnă patriotism autentic și responsabilitate, naționalismul este doar o balivernă demagogică și o formă de manipulare politică. În 2017, România nu suferă, din păcate, nici de patriotism autentic, nici de politicieni cu adevărat charismatici. Suferă, în schimb, de vorbărie goală în exces.Tatiana Niculescu - “Mistica rugăciunii și a revolverului”, Editura Humanitas, 2017