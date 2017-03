Un actor din serialul Vikings vine in premiera in Romania la Comic Con

Jefferson Hall s-a mai facut remarcat si pentru rolul cavelerului Hugh of the Vale din, slujitorul casei Arryn.Totodata, actorul de origine britanica ii da viata lui Thorne Geary in aclamata serie, in care care joaca alaturi de actori ca Tom Hardy, nominalizat la Oscar pentru The Revenant, Michael Kelly (House of Cards) sau Jonathan Pryce (Game of Thrones, Piratii din Caraibe).In afara de seriale, Hall a facut parte din distributiile unor blockbustere de succes precum Sherlock Holmes sau Star Wars: The Force Awakens.Jefferson Hall completeaza, astfel, lista actorilor de la Hollywood care se vor intalni cu publicul la East European Comic Con, lista care ii cuprinde si pe(Game of Thrones, Misfits),(Stargate SG-1), Nathaniel Buzolic (The Vampire Diaries, The Originals),(Spartacus, Stapanul Inelelor) si(Game of Thrones)Biletele se gasesc online pe comic-con.ro si eventim.ro East European Comic Con este cel mai mare eveniment din Europa de Est dedicat pasionatilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video si nu numai, iar anul acesta se prefigureaza a fi cea mai extinsa editie, intinzandu-se pe o suprafata de peste 20.000 de metri patrati.In afara de intalnirile cu actori de la Hollywood, la East European Comic Con va asteapta o zona intreaga dedicata jocurilor video, precum si concursuri de cosplay pentru toti cei care doresc sa se transforme intr-un personaj preferat, dar si surprize rezervate amatorilor de Pokemon GO. Vor exista si elemente de recuzita de pe platourile de filmare, interactiuni cu expozantii si cu cei mai importanti creatori de content din mediul online.