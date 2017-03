Food&Mancare. Testam Truck Food Festival. Haute Culture, live, pe facebook, ​dupa ora 18 jumatate. Iata atmosfera de Flamanzila a Festivalului.

Intrarea dinspre Barbu Vacarescu, strada pe care virezi dinspre Calea Floreasca, ambele rute sunt invadate de cele mai aromate miresme si gusturi. Food Truck Festival este o caravana dedicata street food-ului. Mancarea e preparata rapid. O propunere alternativa pentru pranzul “pe tastatura”.11 dubite pentru pofta ta Unsprezece food truck-uri si van-uri. Pizza, burgeri, frigarui, quesadilla, hot dogs, paella, tortilla, clatite dulci sau sarate, waffles si cafea. Dubitele colosale, furgonetele Wursti saxoni, frigaruia de oaie italiana din Abruzzo cu numele “arrosticini”. Pantagruel il da la o parte pe Gargantua sa vada cum se toarna cu polonicul o clatita. Oamenii sunt pantagruelicii veseli. Se strang ca fluturii la polen.Bucurestiul n-a intrat inca in primavara, ne-ncalzesc doua-trei raze. Ba nu, hai ca a iesit un soare robust din nori. Avem ghes si foame, parca prea stam de luni indelungi cu dintii la stele. Turnul meu de sandvisuri. Cel mai feeric din parcare Turnul de sandvisuri nu se darama.Arhitectura lui culinara e sustinuta cu o vergea de lemn. Domneste acolo preafericita, printesa transformata in vacuta sfanta si savuroasa, care-si lasa-n jos, pe painea toast, pletele de brânză englezeasca si americana, pe baza de lapte de vaca si ulei de bumbac, porumb, cocos sau soia. Numele burgerului pe toate camioanele Am adulmecat burgerul regesc, am amusinat.Nici nu trebuie sa le spui pe nume, in meniul de pe tabla, apelativele burgerilor sunt scrise cu creta, precum poreclele dintr-o banda de pusti ce haladuiesc prin Bucuresti, fara stres.Pe burgeri ii cheama: Ala Mare, Ala Adevarat, Ala Clasic si Bun, Ala cu Capra, Ala cu Avocado, Ala de Miel. Click pentru film de la la festivalul de street food pentru hamesiti Pizza gata in doi timpi si trei inghituri in sec: “Pizza care a fost gata in max 5 min de la zero in conditiie in care mai erau si alte pizza in fata”, spune un client.Istoria perpelirii carnatului: “2 burgeri la furgoneta gata in max 3 min fac cele 20 de min pt perpelirea unui carnat de la un alt food truck ceva SF. Nu e fast food dar nici slow food.”, spune Cosmin.Protestul raw veganului: “Ugly people. Animal abusers / Oameni odosi. Abuzatorii animalelor.”, exclama Matei. Are si raw vegan-ul drept la opinie, nu? El a mancat burger vegetal, verde, de primavara.Intrebarea blogger-ului Flamanzila: Niste tacos zemosi, fresh, cu branza gustoasa si cu o carne condimentata fix cat trebuie, ai manca?HAUTE CULTURE va fi LIVE PE FACEBOOK/hotnews, dupa ora 18,30